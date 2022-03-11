Госдума попросила прокуратуру и СК разобраться с Facebook и Instagram

Представители российских властей 11 марта отреагировали на информацию о том, что Meta разрешила призывы к насилию в отношении российских военных.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо проверить, действительно ли Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию против россиян, и если это так, то надо решительно пресечь их деятельность.



Спикер Госдумы рассказал об обращении к генеральному прокурору и Следственному комитету РФ для проверки компании Meta на разжигание ненависти в отношении россиян. «Будет правильным дать поручение комитету [Госдумы] по безопасности подготовить обращение к генеральному прокурору и в Следственный комитет РФ, а также незамедлительно принять меры прокурорского реагирования», — цитирует ТАСС заявление Вячеслава Володина.

