Госдума попросила прокуратуру и СК разобраться с Facebook и Instagram

Представители российских властей 11 марта отреагировали на информацию о том, что Meta разрешила призывы к насилию в отношении российских военных.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо проверить, действительно ли Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию против россиян, и если это так, то надо решительно пресечь их деятельность.
Спикер Госдумы рассказал об обращении к генеральному прокурору и Следственному комитету РФ для проверки компании Meta на разжигание ненависти в отношении россиян. «Будет правильным дать поручение комитету [Госдумы] по безопасности подготовить обращение к генеральному прокурору и в Следственный комитет РФ, а также незамедлительно принять меры прокурорского реагирования», — цитирует ТАСС заявление Вячеслава Володина.
По его словам, правоохранительные органы должны реагировать на правонарушения с использованием социальных сетей. Володин считает, что в отношении России развязана информационная война. «Это война, направленная конкретно против наших российских граждан, с использованием американских платформ, действующих на территории нашей страны», — заметил спикер Госдумы.
Депутат Александр Хинштейн пишет, что Роскомнадзор ещё ночью запросил Meta, соответствует ли информация действительности.
«Пока официального подтверждения нет, первоисточником является агентство «Рейтерс», которое ссылается на внутреннюю переписку компании. Если это соответствует действительности, Instagram в России, конечно, должен быть заблокирован вслед за Facebook», — уверен Хинштейн.
Депутат Антон Горелкин написал в своем Telegram-канале, что Meta занимается «разжиганием межнациональной розни». Он уверен, что это квалифицируется как экстремизм.
Кроме того, как сообщает РИА Новости, управление комиссара ООН по правам человека заявило, что решение Meta разрешить призыв к насилию вызывает озабоченность и будет обсуждаться с компанией.
Ранее Reuters сообщило, что в Instagram и Facebook в отдельных странах разрешили призывы к насилию против российских военных.