Роскомнадзор ограничивает доступ к Instagram

«В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих», — мотивировали свое решение в Роскомнадзоре.
Напомним, ранее Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России после того, как появилась информация, что компания временно разрешила размещать в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию в отношении российских граждан, в том числе военных.
При этом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в случае признания в России компании Meta экстремистской организацией владельцы аккаунтов в принадлежащих ей соцсетях Facebook и Instagram не будут считаться экстремистами. Также пользователей пообещали не наказывать за обход блокировки Facebook и Instagram.