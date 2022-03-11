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Роскомнадзор ограничивает доступ к Instagram

Роскомнадзор ограничит на территории РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) из-за призывов к насилию в отношении россиян. Сделано это будет на основании требования Генеральной прокуратуры РФ, сообщает ведомство в пятницу, 11 марта.

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Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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«В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих», — мотивировали свое решение в Роскомнадзоре.

Напомним, ранее Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России после того, как появилась информация, что компания временно разрешила размещать в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию в отношении российских граждан, в том числе военных.

При этом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в случае признания в России компании Meta экстремистской организацией владельцы аккаунтов в принадлежащих ей соцсетях Facebook и Instagram не будут считаться экстремистами. Также пользователей пообещали не наказывать за обход блокировки Facebook и Instagram.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (7)

Игoрь
Эх хвост чешуя!...
Zlobodey
Забросил свою страницу в инстаграме в 2015 году, тогда он даже не был мейнстримом, а селфи считалось зашкваром)))
KJB
Жаль, там сейчас такое объединение самых смелых россиян, это очень воодушевляет! Все смеются над бидоном и западниками с их ссанкциями, которые они устроили против самих себя по тупости. Очень жаль, что прикроют.
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