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Россиян пообещали не наказывать за обход блокировки Facebook и Instagram

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Россиянам не грозят санкции за обход блокировок в случае запрета Facebook и Instagram в РФ. Об этом 11 марта заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Гражданам, которые в случае запрета Facebook и Instagram в России будут обходить блокировки для подключения к ним, санкции не грозят», — цитирует сенатора РИА Новости.

Ранее Клишас сообщил, что в случае признания в России компании Meta экстремистской организацией, владельцы аккаунтов в принадлежащих ей соцсетях Facebook и Instagram не будут считаться экстремистами. Мессенджер WhatsApp меры не затронут.

Американская компания Meta Platforms Inc. является владельцем соцсетей Facebook, Instagram, WhatsApp.

11 марта Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России после того, как появилась информация, что компания временно разрешила размещать в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию в отношении российских граждан, в том числе военных.

Доступ к Facebook в России был ограничен 4 марта. Эту же меру Генпрокуратура требует применить к Instagram.

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Комментарии (10)

Piter Russo
Это уже какая-то глупость.. Доступ ограничен. Но возможен. И никаких последствий...
Лучше последовательное разъяснение проводили в западных соцсетях, а не запрещали с позицией страуса...
Денеб
Вот уж спасибо!
Бидон Абамкович
дам посмотреть на телочек в инстаграмм. 5 минут - 1 доллар.
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