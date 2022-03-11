Россиян пообещали не наказывать за обход блокировки Facebook и Instagram

Россиянам не грозят санкции за обход блокировок в случае запрета Facebook и Instagram в РФ. Об этом 11 марта заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.



«Гражданам, которые в случае запрета Facebook и Instagram в России будут обходить блокировки для подключения к ним, санкции не грозят», — цитирует сенатора РИА Новости.



Ранее Клишас сообщил, что в случае признания в России компании Meta экстремистской организацией, владельцы аккаунтов в принадлежащих ей соцсетях Facebook и Instagram не будут считаться экстремистами. Мессенджер WhatsApp меры не затронут.

