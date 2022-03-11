Клишас: Владельцев аккаунтов в Facebook и Instagram не будут считать экстремистами

В случае признания в России компании Meta экстремистской организацией владельцы аккаунтов в принадлежащих ей соцсетях Facebook и Instagram не будут считаться экстремистами.
«Нет, не будут», — ответил на соответствующий вопрос изданию «Подъем» глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Ранее Генпрокуратура попросила суд признать Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории России. Ведомство обосновало это тем, что действия руководства компании «формируют представление о допустимости террористической деятельности и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам РФ». Также ГП потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram.
11 марта стало известно, что компания Meta временно разрешила размещать в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию в отношении российских граждан, в том числе военных. В Госдуме и Кремле призвали проверить эту информацию и в случае необходимости пресечь деятельность организации.
Американская компания Meta Platforms Inc. является владельцем соцсетей Facebook, Instagram, WhatsApp.