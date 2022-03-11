Клишас: Владельцев аккаунтов в Facebook и Instagram не будут считать экстремистами

В случае признания в России компании Meta экстремистской организацией владельцы аккаунтов в принадлежащих ей соцсетях Facebook и Instagram не будут считаться экстремистами.



«Нет, не будут», — ответил на соответствующий вопрос изданию «Подъем» глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.



Ранее Генпрокуратура попросила суд признать Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории России. Ведомство обосновало это тем, что действия руководства компании «формируют представление о допустимости террористической деятельности и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам РФ». Также ГП потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram.