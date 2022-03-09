Виновник массовой аварии у моста Александра Невского заключен под стражу на два месяца

Красногвардейский районный суд 9 марта заключил под стражу Руслана Аскерова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель человека.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, мужчина вину признал частично, но в СИЗО не хотел, объясняя это желанием возместить причиненный вред.
«Фонтанка» писала об этом ДТП. Днем 7 марта у моста Александра Невского столкнулись 6 машин. Из такси спасатели вырезали девушку, водитель погиб на месте. По мнению следствия, к смертельной аварии привело желание Аскерова погонять. Владелец BMW врезался в такси, а то подбило «Шевроле», также пострадали «Ситроен», «Мазда», «Митсубиши» и «Ниссан». Аскеров от прохождения медицинского освидетельствования отказался.