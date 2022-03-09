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Виновник массовой аварии у моста Александра Невского заключен под стражу на два месяца

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Красногвардейский районный суд 9 марта заключил под стражу Руслана Аскерова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель человека.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, мужчина вину признал частично, но в СИЗО не хотел, объясняя это желанием возместить причиненный вред.

«Фонтанка» писала об этом ДТП. Днем 7 марта у моста Александра Невского столкнулись 6 машин. Из такси спасатели вырезали девушку, водитель погиб на месте. По мнению следствия, к смертельной аварии привело желание Аскерова погонять. Владелец BMW врезался в такси, а то подбило «Шевроле», также пострадали «Ситроен», «Мазда», «Митсубиши» и «Ниссан». Аскеров от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

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Комментарии (3)

Денеб
Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами...

В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далёк от таких высоких материй. У его обитателей стремление одно - как-нибудь прожить....

(С)
Zlobodey
В СИЗО он не захотел, очко свое жалко стало вдруг. Как он мертвому водиле ущерб возмещать будет??? Однозначно на зону отправлять сие чудище
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