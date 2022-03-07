«Малолетки устраивали гонки». У моста Александра Невского столкнулись шесть машин: из такси вырезали девушку и мертвого водителя

Авария случилась около двух дня 7 марта, сообщили «Фонтанке» очевидцы. По их словам, на подъезде к переправе два водителя решили погонять, и в результате столкнулись шесть автомобилей. Самый большой удар пришелся по машине такси: её левая часть фактически оказалась вмята внутрь.
«Малолетки устраивали гонки», — отметила свидетельница аварии.
Андрей Артемов
Прибывшие на место спасатели смогли извлечь из салона пассажирку — девушку, которая сидела справа. Её передали в руки скорой. Также из машины вырезали тело водителя. От полученных травм он скончался. Еще три человека получили различные травмы — у двоих в крови были лица.
В ГУ МВД «Фонтанке» сообщили, что, по предварительным данным, водитель БМВ, превысив скорость, не справился с управлением и совершил столкновение с таксистом. Водитель такси, мужчина на вид лет 30, погиб. Его пассажирку, 29 лет, госпитализировали в состоянии средней тяжести.
На месте работает оперативно-следственная группа.