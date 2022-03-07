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«Малолетки устраивали гонки». У моста Александра Невского столкнулись шесть машин: из такси вырезали девушку и мертвого водителя

На Малоохтинском проспекте у моста Александра Невского произошло массовое столкновение машин. Больше всего досталось такси.

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Авария случилась около двух дня 7 марта, сообщили «Фонтанке» очевидцы. По их словам, на подъезде к переправе два водителя решили погонять, и в результате столкнулись шесть автомобилей. Самый большой удар пришелся по машине такси: её левая часть фактически оказалась вмята внутрь.

«Малолетки устраивали гонки», — отметила свидетельница аварии.

Андрей Артемов

Прибывшие на место спасатели смогли извлечь из салона пассажирку — девушку, которая сидела справа. Её передали в руки скорой. Также из машины вырезали тело водителя. От полученных травм он скончался. Еще три человека получили различные травмы — у двоих в крови были лица.

В ГУ МВД «Фонтанке» сообщили, что, по предварительным данным, водитель БМВ, превысив скорость, не справился с управлением и совершил столкновение с таксистом. Водитель такси, мужчина на вид лет 30, погиб. Его пассажирку, 29 лет, госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На месте работает оперативно-следственная группа.

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Комментарии (2)

Игoрь
Всех гонщиков необходимо срочно отправить водителями на спецоперацию. Там они будут смотреться гораздо уместнее, чем участники митингов..
BobCat2
Судя по всему эту статью писали те же самые «малолетки», которые устроили гонки…
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