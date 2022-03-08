«Его череп раскололся на две части». Выжившая пассажирка такси рассказала о массовой аварии у моста Александра Невского

В Следственный комитет с места ДТП на Малоохтинском проспекте накануне уехал 20-летний водитель BMW M4 с номерами Сахалинской области, стало известно «Фонтанке» 8 марта. По версии следствия, именно молодой житель Южно-Сахалинска, не справившись с управлением, спровоцировал аварию, в которой досталось пяти автомобилям, больше всего — такси.

Уголовное дело возбуждено после массовой аварии в Красногвардейском районе Петербурга, в которой погиб водитель такси. Его пассажирку спасло неожиданное желание сесть на заднее сиденье.

Водителю BMW вменяют нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Судя по квалификации, молодой человек был нетрезв или отказался от медицинского освидетельствования.



Погиб таксист, управлявший «Хёндэ». Пассажирку, сидевшую на заднем сиденье, пришлось вырезать из автомобиля. Девушка признаёт, что решение сесть назад, вопреки привычке, в этот день стало спасительным.



Целым остался только «островок» справа на заднем сиденье — удар, который она называет ни с чем не сравнимым, пришёлся слева.



«Говорят, что я родилась в рубашке», — поделилась она. В такси она ехала после автошколы и имела несчастье на практике увидеть последствия гонок в гололедицу, от которых предостерегал инструктор.



BMW, с её слов, летел без оглядки на погоду, таксист, напротив, ехал спокойно. Милый, вежливый, с максимальным рейтингом, что немаловажно, рассказывает девушка.



«Умер сразу. Может, подышал минуты три», — говорит она, добавляя, что череп мужчины буквально раскололся на две части.

