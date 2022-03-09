Россиянам советуют установить «Яндекс.Браузер» для доступа к госуслугам

Минцифры предупредило о сбоях в работе центров сертификаций и посоветовало пользователям скачать российские браузеры, чтобы иметь доступ ко всем сайтам.



«Некоторые сайты сейчас могут не открываться. Это связано с проблемами в работе центров сертификаций, которые проверяют безопасность и надежность интернет-ресурсов. Чтобы иметь доступ ко всем сайтам и нужным онлайн-сервисам, в том числе к госуслугам, рекомендуем установить браузеры, поддерживающие российский сертификат», — говорится в заявлении ведомства от 9 марта.

