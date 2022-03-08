Брови нахмурены и себя очень жалко? Психолог — о признаках психологической старости и как с ней бороться

Психологическая старость меняет не только характер, но и лицо Фото: Depositphotos.com Поделиться Поделиться







Старение — естественный процесс, и к нему советуют относиться философски, чтобы не нажить себе новых комплексов и болезней. Но для кого-то старость приходит раньше времени, если вообще ничего не предпринимать, рассказывают наши коллеги из «Доктор Питер».

Стареет ведь не только тело. Считается, то, как мы выглядим и как себя чувствуем, с возрастом всё больше и больше связано с нашими мыслями, эмоциями, отношением к жизни.

По словам психолога Дианы Шулиной, есть такое понятие, как «психологическая старость».



— Первый признак психологической старости — ощущение, что самые главные, интересные, будоражащие события вашей жизни произошли в прошлом. Что в будущем ничего важного уже не произойдет и не стоит ничего начинать. Таким образом, отсутствие целей, планов, взгляда в будущее приводит к тому, что человек начинает жить прошлым, запуская преждевременные процессы старения, — объясняет Диана Шулина.

Психологически старые люди, по словам психолога, часто раздражительны, вспыльчивы, не контролируют поток негативных мыслей и слов, ограничивают социальные контакты и предпочитают быть наедине с самими собой.

— Из-за этого мышцы лица всегда напряжены, брови нахмурены, цвет лица приобретает сероватый оттенок и усталый вид, ярко выражены мимические морщины, а жировые пакеты истончены. Внутренний дисбаланс провоцирует нежелательные внешние изменения, — продолжает наш эксперт.

Чтобы продлить психологическую молодость, психолог советует научиться строить планы, стремиться к развитию и быть оптимистом по отношению к будущему — верить, что много хорошего и важного в жизни еще впереди.



— Психологически молодой человек верит в свои силы и возможности. Он понимает, что все прекрасные и важные вещи, которые можно реализовать в жизни, — сфера его влияния, степень которого зависит только от желания и выбора способов действия.

«Психологическая старость, напротив, очень связана с чувством ограниченности и жалостью к себе». Диана Шулина, психолог

«Мне уже не по силам что-то менять в жизни. У меня не получится. Я не умею и не хочу учиться». Ставьте перед собой трудные творческие задачи, «перетряхивайте» свои нейроны, учите языки, путешествуйте, занимайтесь посильным спортом: доказано, что с возрастом творческая эффективность возрастает», — добавляет Диана Шулина.

Еще 10 вещей, которые приближают старость

Ранее врач-психотерапевт Могилевской областной психиатрической больницы Антон Кавецкий рассказывал, что может состарить раньше времени. По его мнению, замедлить естественный процесс старения можно, если жить в балансе. А вот эти вещи мешают этому:

Недостаточная физическая нагрузка. Трудоголизм. Недостаток общения. Отсутствие смыслов. Избыточное увлечение бессмысленными вещами. Псевдопродуктивность. Общение с «психовампирами». Погруженность в нереализуемые фантазии. Нездоровые пристрастия. Движение против эмоций.