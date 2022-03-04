В Петербурге владельца «Петростроя» отправили домой с хищением у дольщиков 5,2 млрд рублей

Директор строительной компании «Петрострой» избежал переезда в следственный изолятор по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков. Следующие два месяца Дмитрий Ипатов проведёт в домашних застенках.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 4 марта Куйбышевский райсуд отказал следствию, которое просило изолировать Ипатова в СИЗО до 1 мая. Директора «Петростроя» определили под домашний арест на тот же срок.



«Фонтанка» писала, что Ипатова задержали накануне по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идёт о хищении более 5,2 млрд рублей у дольщиков ЖК «Ломоносовъ» в Петербурге и трёх жилых комплексов («Чистый ручей», «Материк», «Северный вальс») во Всеволожском районе Ленобласти.

