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В Петербурге владельца «Петростроя» отправили домой с хищением у дольщиков 5,2 млрд рублей

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Директор строительной компании «Петрострой» избежал переезда в следственный изолятор по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков. Следующие два месяца Дмитрий Ипатов проведёт в домашних застенках.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 4 марта Куйбышевский райсуд отказал следствию, которое просило изолировать Ипатова в СИЗО до 1 мая. Директора «Петростроя» определили под домашний арест на тот же срок.

«Фонтанка» писала, что Ипатова задержали накануне по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идёт о хищении более 5,2 млрд рублей у дольщиков ЖК «Ломоносовъ» в Петербурге и трёх жилых комплексов («Чистый ручей», «Материк», «Северный вальс») во Всеволожском районе Ленобласти.

За последний год число потерпевших выросло более чем на тысячу — до 7,6 тысячи человек.

«Вину не признал. Обвинение не предъявлялось», — уточнили в пресс-службе судов.

По ходу следствия к Ипатову также притянули генеральных директоров аффилированных компаний — ООО «Спецтехнология» Дмитрия Пономарева и ООО «СЗ Петрострой-Мурино» Михаила Пономарева. Судя по всему, им еще предстоит поучаствовать в качестве подозреваемых, пишет 47news.

Ещё одно уголовное дело владельца «Петростроя» рассматривает Смольнинский райсуд. О нём стало известно после того, как примерно год назад Ипатову не дали улететь в Занзибар. Следствие тогда пыталось через суд ограничить свободу бизнесмена, но не преуспело.

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Комментарии (5)

Софокл Аристархович
Это хорошо, что много "взял".
Вот если бы велосипед стащил - давно в СИЗО сидел бы!

Интересно, а какую сумму он готов вернуть пострадавшим?.. а модет уже вернул?.. и кому?
Дан79t
Нормально. Он у меня квартиру украл и дома сидит. Наш суд самый гуманный в мире 🤦‍♂️
262531341
Главное, чтобы фейки про спецоперацию не постил. Тогда пятнашка без вариантов.
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