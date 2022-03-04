Трёх школьников нашли под окнами в Петербурге. СК ищет в смерти доведение до самоубийства

Экстренные службы через час после полуночи вызвала мать девочки. К приезду медиков признаков жизни не было.

Школьницу нашли мёртвой у многоэтажки рядом с Юнтоловским заказником накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 марта. Уснуть в квартире на 11 этаже ей, по предварительной информации, помешала ссора с родителями.

Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено следствием Приморского района Петербурга после гибели 11-летней девочки. Двоих её ровесников спасают врачи.

Следственный комитет квалифицировал случившееся как доведение до самоубийства. Разгадку ищут в двух смартфонах школьницы.



В половине седьмого часа вечера автомобили полиции и скорой стояли у 17-этажного дома, расположенного практически напротив высотки, где жила погибшая девочка. Здесь медицинская помощь требовалась 11-летнему пятикласснику. После школы в квартире на шестом этаже его встретил старший брат, который учится в вузе. Разговор зашёл об отметках, младший оборвал его радикально.



Мальчика госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии с травмой головы, переломом рёбер, ушибами внутренних органов.



Немного меньше опасений вызывает состояние 10-летней четвероклассницы из Купчино. Её нашли у пятиэтажки на Софийской накануне в половине шестого часа вечера. Известно, что девочка — младшая из трёх детей. Учится в одной из школ Фрунзенского района, разлад в отношениях с одноклассниками от родных не скрывала.



В детскую больницу Раухфуса она поступила в тяжёлом состоянии с переломами позвонков и предплечья, травмами головы.

