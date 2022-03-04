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Трёх школьников нашли под окнами в Петербурге. СК ищет в смерти доведение до самоубийства

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Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено следствием Приморского района Петербурга после гибели 11-летней девочки. Двоих её ровесников спасают врачи.

Школьницу нашли мёртвой у многоэтажки рядом с Юнтоловским заказником накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 марта. Уснуть в квартире на 11 этаже ей, по предварительной информации, помешала ссора с родителями.

Экстренные службы через час после полуночи вызвала мать девочки. К приезду медиков признаков жизни не было.

Следственный комитет квалифицировал случившееся как доведение до самоубийства. Разгадку ищут в двух смартфонах школьницы.

В половине седьмого часа вечера автомобили полиции и скорой стояли у 17-этажного дома, расположенного практически напротив высотки, где жила погибшая девочка. Здесь медицинская помощь требовалась 11-летнему пятикласснику. После школы в квартире на шестом этаже его встретил старший брат, который учится в вузе. Разговор зашёл об отметках, младший оборвал его радикально.

Мальчика госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии с травмой головы, переломом рёбер, ушибами внутренних органов.

Немного меньше опасений вызывает состояние 10-летней четвероклассницы из Купчино. Её нашли у пятиэтажки на Софийской накануне в половине шестого часа вечера. Известно, что девочка — младшая из трёх детей. Учится в одной из школ Фрунзенского района, разлад в отношениях с одноклассниками от родных не скрывала.

В детскую больницу Раухфуса она поступила в тяжёлом состоянии с переломами позвонков и предплечья, травмами головы.

Следственный комитет проводит проверку.

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Комментарии (4)

Davu
Ложь и злоба охватила людей
Davu
"Нервы, Валерий Михалыч, нервы...". Не тот видеоряд в эфире, не те беседы в инете. Распадается мозг и у более стойких людей, что уж тут говорить о детях:-((
ӦВВӦ
Какой ужас, что происходит с детьми((((
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