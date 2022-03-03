Очень хотел денег. Прыгучий налётчик на петербургские АЗС между приговорами напал на конвой

«Он был конвоирован к зданию Красносельского районного суда, где ударил по голове сотрудника службы исполнения наказания и сбежал из служебного автомобиля», — рассказывают в надзорном ведомстве.

О приговоре Рыпке 3 марта сообщает городская прокуратура. В октябре 2020 года его везли на предпоследнее заседание по делу о разбое, когда подсудимый решил объявить перерыв.

Осуждённый за серию набегов на АЗС Роман Рыпка отсрочил отъезд в колонию рывком от конвоя, который вёз его на очередной приговор. Сотрудники автозаправок могут выдохнуть — прыгать через их прилавки в ближайшие годы он не будет.

Надышаться свободой Рыпке не дали. В тот же день его нашли и вернули в камеру следственного изолятора. Через неделю его приговорили к 5,5 года колонии строгого режима.



Фигурант признал разбой в АЗС на Волхонском шоссе, раскаялся и объяснился, что на большую дорогу его выгнали финансовые трудности, всю выручку (чуть больше 20 тысяч рублей) отдал матери и бабушке.



Бедствовать материально Рыпка начал ещё в 2015 году. Тогда он отметился разбойным походом по автозаправкам, попал на видео и стал известен как «прыгучий налётчик». Пугал ножом, но действовал миролюбиво, объясняя, что «очень нужны деньги».



Рыпку задержали в июне 2015-го, он снова прыгал. Ему было 23 года, за плечами — служба в ВДВ. Полицейские могли оценить весёлый нрав и селфи, сделанные после налётов: снимал себя с веером из купюр.



«Сериал» прыгучего налётчика разбирали Кировский, Выборгский, Приморский и Красносельский суды. По итогам назначили 6 лет и 9 месяцев в колонии. В мае 2019 года Рыпка был освобождён условно-досрочно и, судя по всему, решил повторить турне по автозаправкам. Через год он снова был на скамье подсудимых. 5,5 года от Красносельского райсуда — это второй приговор после возвращения в Петербург.

