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Доллар - 120, евро - 130. С какими курсами валют банки провожают воскресенье

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Банки поздно вечером 27 февраля продают валюту существенно выше курса ЦБ.

Самые скромные цифры в приложении дает Сбер. Купить у него доллар можно по 113 рублей, евро - по 125,5 рубля. У ВТБ доллар даже дешевле на рубль, 112 рублей, а вот евро стоит 138. В Тинькофф Банке курс доллара составляет 120 рублей, евро - 131,7 рубля.

Для сравнения, ЦБ РФ установил курс евро на отметке 93,53 рубля, доллара — 83,54.

Из-за ажиотажного спроса на валюту петербуржцы часами стоят в очередях у банкоматов. В одной из них в воскресенье днем оказалось около 70 человек.

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Комментарии (41)

Mikle776
Что вы так переживаете за курс доллара или евро? Вы же зарплату получаете в рублях! Что вам волноваться! - так сказал Песков
266151970
В Райффазенбанке евро продают по 169, а днем был по 120. Вот они буржуины-ростовщики!
274441074
Я вас расстрою:

- swift отключён;
- на 643 млрд запасов цб наложены санкции что в Европе, что в Штатах;
- операции по картам Visa/Madtercard изданными в российских банка не проводятся за пределами России
- курс понедельника будет 190
- через месяц вы все сами скините старикана
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