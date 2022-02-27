Доллар - 120, евро - 130. С какими курсами валют банки провожают воскресенье

Банки поздно вечером 27 февраля продают валюту существенно выше курса ЦБ.

Самые скромные цифры в приложении дает Сбер. Купить у него доллар можно по 113 рублей, евро - по 125,5 рубля. У ВТБ доллар даже дешевле на рубль, 112 рублей, а вот евро стоит 138. В Тинькофф Банке курс доллара составляет 120 рублей, евро - 131,7 рубля.

Для сравнения, ЦБ РФ установил курс евро на отметке 93,53 рубля, доллара — 83,54.

Из-за ажиотажного спроса на валюту петербуржцы часами стоят в очередях у банкоматов. В одной из них в воскресенье днем оказалось около 70 человек.