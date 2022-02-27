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Петербуржцы готовы по несколько часов стоять у банкомата за валютой. Снять рубли не проблема

Больше полутора часов — столько в среднем можно провести очереди к банкомату, чтобы снять доллары и евро.

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Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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Как передает корреспондент «Фонтанки», около 70 человек ждут, пока починят банкомат «Тинькофф» на 9-й Советской улице. Ожидающие полагают, что машина просто не выдержала натиска желающих. В компании заверили, что в ближайшее время на месте будет технический специалист и банкомат снова будет работать.

Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

Ажиотаж связан именно с желанием обналичить евро и доллары, проблемы с получением рублей — нет, уверяют собеседники «Фонтанки», которые обошли несколько точек.

Как передает корреспондент «Фонтанки», особо хитрые и уставшие от ожидания предлагают продать место в очереди поближе к банкомату, но цену узнать не удалось — не нашлось желающих.

Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (26)

iigaza
Очередь, как в Петроэлектросбыт, растудыт его туды.
Mikle776
ради интереса зашел в личный кабинет банка и посмотрел курс обмена для СВОИХ клиентов. То есть если бы я подошел к кассиру и дал ему рублей, чтобы он положил на мой валютный счет доллары, то: доллар- покупка 80р, продажа 120р.
при этом для всех остальных наличный курс: доллар- покупка 86р, продажа 106р.
всегда умиляет забота банков о своих клиентах )
зы конечно, я могу тупо купить доллары и уже их положить на счет, но какого???
Alex000
Поздновато спохватились, сердечные. Можно было ещё за несколько дней до начала бедлама выйти как из рубля, так и из безнала. Потому что всё прекрасно прогнозировалось.
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