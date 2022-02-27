Петербуржцы готовы по несколько часов стоять у банкомата за валютой. Снять рубли не проблема

Как передает корреспондент «Фонтанки», около 70 человек ждут, пока починят банкомат «Тинькофф» на 9-й Советской улице. Ожидающие полагают, что машина просто не выдержала натиска желающих. В компании заверили, что в ближайшее время на месте будет технический специалист и банкомат снова будет работать.

Ажиотаж связан именно с желанием обналичить евро и доллары, проблемы с получением рублей — нет, уверяют собеседники «Фонтанки», которые обошли несколько точек.

Как передает корреспондент «Фонтанки», особо хитрые и уставшие от ожидания предлагают продать место в очереди поближе к банкомату, но цену узнать не удалось — не нашлось желающих.