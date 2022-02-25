В московской тюрьме арестанты подняли бокалы во славу нашей победы. Тамадой выступил экс-чиновник Петербурга Борис Авакян

Недавно арестованный в Петербурге и этапированный в Москву бывший чиновник Росреестра Петербурга Борис Авакян не смог не отметить специальную военную операцию Минобороны РФ на Украине. Он не только от души выпил с сокамерниками, но и отправил на волю свои видеоэмоции в честь президента России. Похоже, на этот раз администрация следственного изолятора не смогла ему отказать.



«Фонтанка» получила видеоролик буквально из тюремных стен московского следственного изолятора, где с декабря прошлого года томится герой светских, контрабандных, глупейших и гламурных новостей нашего города за последние годы. Конечно же, это в прошлом один из руководителей Росреестра Петербурга Борис Авакян. Последний раз мы описывали его похождения в декабре, когда он неожиданно вернулся в Петербург несмотря на то, что уже несколько лет находился в розыске по делу о контрабанде (он сбежал из-под домашнего ареста). Но плохо вы знаете Борю, если думаете, что он может заскучать в тюряге. Наслаждайтесь.

