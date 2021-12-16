Знаменитого экс-чиновника Росреестра Авакяна задержали в Петербурге. Бежавший из-под ареста курил кальян с экс-полковником ФСБ

Как сообщает 47news, оперативникам позвонил человек и рассказал, что Авакян якобы курит кальян в ресторане. В полиции этому сначала не поверили, но решили все же проверить — и с изумлением обнаружили в «Гинзе» человека, который официально скрывается от властей.



Авакян сбежал во Францию из-под домашнего ареста, под которым он был по делу о контрабанде, несколько лет назад. Позже объявился в Армении. В Петербурге он прославился тем, что, работая в Росреестре, ходил в куртках из крокодила, ел в самых дорогих ресторанах, а ездил на «Ленд Ровере» и «Майбахе».

