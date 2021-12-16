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"Омикрон" в Петербурге

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Знаменитого экс-чиновника Росреестра Авакяна задержали в Петербурге. Бежавший из-под ареста курил кальян с экс-полковником ФСБ

В ресторане «Пряности и радости» на Петроградской стороне вечером 16 декабря задержали Бориса Авакяна — экс-чиновника Росреестра, который, как считалось, скрывался в Армении.

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Как сообщает 47news, оперативникам позвонил человек и рассказал, что Авакян якобы курит кальян в ресторане. В полиции этому сначала не поверили, но решили все же проверить — и с изумлением обнаружили в «Гинзе» человека, который официально скрывается от властей.

Авакян сбежал во Францию из-под домашнего ареста, под которым он был по делу о контрабанде, несколько лет назад. Позже объявился в Армении. В Петербурге он прославился тем, что, работая в Росреестре, ходил в куртках из крокодила, ел в самых дорогих ресторанах, а ездил на «Ленд Ровере» и «Майбахе».

В «Пряностях и радостях» Авакян сегодня отдыхал не один — его собеседником, по данным 47news, оказался экс-полковник ФСБ Игорь Олейников. По информации издания, ранее он занимал крайне влиятельную должность начальника контрабандного отдела Службы экономической безопасности ведомства. Журналисты предполагают, что Авакян обратился к Олейникову для «решения вопросов».

«Фонтанка» помнит Бориса Авакяна как яркого чиновника-денди от Росреестра, завсегдатая правильных ресторанов, решавшего вопросы на таможне. В его биографии светские приключения, топ-иномарки и жена — мисс мира. Наконец, розыск по контрабандному делу и дерзкий побег в Париж из-под ареста.

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Комментарии (8)

iphonedimona
Предполагаю, что "собеседник " и навёл полицаев.
yougaga
Что только не придумают люди, чтобы за ужин не платить))
rootwing
на пустырях теперь не "светятся" их просто больше нет .
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