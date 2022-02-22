Всего одно «письмо счастья». Убрали начальника УМВД Приморского района

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин уволил главу УМВД по Приморскому району Евгения Саунина. В приказе указана причина — в связи с нарушением условий контракта. Но за этой абстрактной формулировкой видна экономика.



По данным нашего издания, еще в начале января в полиции Приморского района был зарегистрирован материал, где указывались предприниматели района якобы что-то там нарушающие. После подчиненные Саунина — оперативники экономической полиции — пришли с запросами к этим бизнесменам. То есть даже не послали им «письмо счастья», а доставили лично. Какой при этом состоялся диалог, «Фонтанка» не подслушивала, но какой-то состоялся. Иначе чуть позже не появились бы сотрудники Управления собственной безопасности.

