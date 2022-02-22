Всего одно «письмо счастья». Убрали начальника УМВД Приморского района

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин уволил главу УМВД по Приморскому району Евгения Саунина. В приказе указана причина — в связи с нарушением условий контракта. Но за этой абстрактной формулировкой видна экономика.
По данным нашего издания, еще в начале января в полиции Приморского района был зарегистрирован материал, где указывались предприниматели района якобы что-то там нарушающие. После подчиненные Саунина — оперативники экономической полиции — пришли с запросами к этим бизнесменам. То есть даже не послали им «письмо счастья», а доставили лично. Какой при этом состоялся диалог, «Фонтанка» не подслушивала, но какой-то состоялся. Иначе чуть позже не появились бы сотрудники Управления собственной безопасности.
Судя по всему, их проверка и легла на стол генералу Плугину, так как назначение начальников УМВД — исключительно его полномочия. И все-таки все могло обойтись внутренним выяснением отношений, если бы не недавняя чистка нашего полицейского главка.
«Фонтанка» достаточно подробно освещала, как в конце года на ведомственной коллегии министр Колокольцев непривычно резко выговаривал Плугину о вале «писем счастья» в Петербурге. Недавно же буквально за несколько дней выгнали все руководство Управления экономической безопасности, которое, кстати, Роман Плугин привел из Москвы, а также начальника Управления собственной безопасности (тоже москвича).
Что касается кар нижестоящих сотрудников полиции Приморского района, то, например, курирующий оперативную работу схлопотал неполное служебное соответствие. Ниже «Фонтанка» не стала залезать, но судя по алгоритму, непосредственный «почтальон» отделался устным замечанием. Это тоже о чем-то говорит.