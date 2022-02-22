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В Смольном рассказали о росте материнской смертности из-за коронавируса

В Петербурге по итогам 2021 года более чем втрое выросла материнская смертность на 10 тысяч живорожденных детей. Основная причина — осложнения, связанные с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Об этом на заседании правительства 22 февраля сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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План по материнской смертности (количество случаев на 100 тысяч родившихся живыми детей) составлял 17,6 человека, фактический показатель — 54,5 человека.

«При этом показатель материнской смертности от прямых причин, связанных с беременностью, составил 3,6 на 100 тысяч рожденных детей, а показатель от косвенной причины, напрямую не связанной с беременностью, составил 50,9 на 100 тысяч живорожденных», — рассказал чиновник.

Он добавил, что смертность от прямых причин снизилась в полтора раза, смертность от косвенных причин — выросла более чем втрое.

«За счет статистически значимого увеличения числа смертей от осложнений, связанных с тяжелым, неконтролируемым течением коронавирусной инфекции и ее осложнениями», — объяснил глава комитета.

Смертность от всех причин на 1000 человек населения составила 15,7 человека, при этом плановый показатель — 11,3 человека. Смертность населения трудоспособного возраста составила 473 человека (план — 338,8).

Также чиновник сообщил, что по итогам прошлого года в городе наблюдается нехватка среднего медперсонала в расчете на одного врача — 1,38 против плановых 2,4.

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Комментарии (10)

guess
Лучше бы не трогали эту тему, чтобы не всплыл уровень геноцида в этой сфере..
Денеб
А про отцовскую ничего не сказали.......
Ushat Pomoev
То есть, по словам уважаемого чиновника, резкий рост смертности никак не связан с вопиющей нехваткой медперсонала? Эти два факта просто идут через запятую?
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