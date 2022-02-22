В Смольном рассказали о росте материнской смертности из-за коронавируса

План по материнской смертности (количество случаев на 100 тысяч родившихся живыми детей) составлял 17,6 человека, фактический показатель — 54,5 человека.



«При этом показатель материнской смертности от прямых причин, связанных с беременностью, составил 3,6 на 100 тысяч рожденных детей, а показатель от косвенной причины, напрямую не связанной с беременностью, составил 50,9 на 100 тысяч живорожденных», — рассказал чиновник.



Он добавил, что смертность от прямых причин снизилась в полтора раза, смертность от косвенных причин — выросла более чем втрое.

