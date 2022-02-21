Проспект Энгельса перекрыло массовое ДТП, перевернулась машина ЧОП

На Энгельса у Светлановской площади в сторону Удельной столкнулись, по предварительным данным, четыре автомобиля. Машина охранного предприятия перевернулась на крышу. «Они ехали по рельсам, а в тот момент девушка справа решила перестроиться и подрезала их. По ходу, не убедилась в перестроении», — предполагают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
На повороте с Колобановской улицы на Красносельское шоссе не смогли разъехаться «Ауди» и автобус. Они перекрыли дорогу в сторону Красного Села, сообщают в «ДТП и ЧП».
В целом загруженность дорог Петербурга утром достигла обычных для зимы 6 баллов по шкале «Яндекса», а к началу десятого снизилась до 5 баллов.