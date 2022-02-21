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Проспект Энгельса перекрыло массовое ДТП, перевернулась машина ЧОП

Массовое ДТП утром 21 февраля собирает пробку на проспекте Энгельса и Большом Сампсониевском проспекте. Авария почти перекрыла и Красносельское шоссе у КАД.

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На Энгельса у Светлановской площади в сторону Удельной столкнулись, по предварительным данным, четыре автомобиля. Машина охранного предприятия перевернулась на крышу. «Они ехали по рельсам, а в тот момент девушка справа решила перестроиться и подрезала их. По ходу, не убедилась в перестроении», — предполагают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

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«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На повороте с Колобановской улицы на Красносельское шоссе не смогли разъехаться «Ауди» и автобус. Они перекрыли дорогу в сторону Красного Села, сообщают в «ДТП и ЧП».

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В целом загруженность дорог Петербурга утром достигла обычных для зимы 6 баллов по шкале «Яндекса», а к началу десятого снизилась до 5 баллов.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (3)

***_555
ЧОПы по-отмороженности на дороге - на уровне инкассаторов и ОВО.
Игoрь
Та девушка не обязана была ни в чем убеждаться при перестроении, она заранее убеждена, что народ должен расступиться перед королевой.
Coulthard
Это в сторону Ланской от Светлановской пл.
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