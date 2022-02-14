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СК просит петербуржцев присмотреться к соседям. Вдруг один из них беглый экс-помощник замминистра МВД, подозреваемый в гангстерской резне

Дмитрий Скворцов, до недавнего времени помощник замминистра МВД, объявлен в международный розыск, и следствие в ближайшие дни выйдет с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заочного ареста.

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Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. На данный момент ему предъявлено обвинение в организации убийства по найму вице-президента одной из общественных организаций в сентябре 2001 года. Но ему также добавят обвинений в других аналогичных преступлениях.

Скворцов, как писала «Фонтанка», пропал незадолго до задержания двух предполагаемых киллеров группировки.

И сейчас СК просит всех, кто что-либо знает о его местоположении, звонить по телефонам: 570-66-71 или 02.

Фото: ГСУ СК по Петербургу
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Бонусом к просьбе идет кусок уличного эксперимента, который провели следователи с одним из задержанных предполагаемых киллеров — Чвановым. На нем он отчетливо и уверенно говорит о том, как стрелял в человека в машине, потому что было дано указание — ликвидировать.

ГСУ СК по Петербургу

О шлейфе из убийств, которые, по версии следствия, оставили за собой киллеры, и при чем тут задержанный в конце прошлого года герой «Бандитского Петербурга» Владимир Кулибаба, читайте в материале «Фонтанки» «"Самим страшно, куда это всё приведёт". Как экс-помощник замминистра МВД мог руководить гангстерской резнёй в Петербурге».

Фото: ГСУ СК по Петербургу

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Комментарии (22)

Kostyn
Думаю если хорошо поискать на дальних рубежах страны, там подобные персонажи еще при пагонах. После Фургала видимо решили сильно не трясти местные кланы, в которые всегда входят силовики. Дело Цапков тому пример, все в доле были, включая судей. Хочется написать, что новое поколение полицейских будет другим, но и это не так. Смотришь кто чаще всего попадается на взятках - одна молодежь, летехи, старлеи, т.е. они уже из учебок выходят с установкой - рубить бабло с каждого куста. Как их там обучают, откуда набирают. Нельзя брать в полицию детей и племянников офицеров из 90х, там другая мораль была, это уже изначально нравственно испорченные люди. В полицию надо брать людей которые до этого никогда не имели отношения к силовым структурам и государственной службе, ну кроме службы в армии естественно. Больше женщин надо брать, например для туристической полиции патрулирующей центр города в дневное время. Во всем мире полиция идет по пути максимального сближения с обычными гражданскими служба
MIGEL
А там резали кого,тогда почему резня?
Filippspb
Это было бы очень смешно если бы не было так грустно 😢
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