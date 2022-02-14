СК просит петербуржцев присмотреться к соседям. Вдруг один из них беглый экс-помощник замминистра МВД, подозреваемый в гангстерской резне

Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. На данный момент ему предъявлено обвинение в организации убийства по найму вице-президента одной из общественных организаций в сентябре 2001 года. Но ему также добавят обвинений в других аналогичных преступлениях.



Скворцов, как писала «Фонтанка», пропал незадолго до задержания двух предполагаемых киллеров группировки.



И сейчас СК просит всех, кто что-либо знает о его местоположении, звонить по телефонам: 570-66-71 или 02.