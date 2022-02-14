СК просит петербуржцев присмотреться к соседям. Вдруг один из них беглый экс-помощник замминистра МВД, подозреваемый в гангстерской резне

Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. На данный момент ему предъявлено обвинение в организации убийства по найму вице-президента одной из общественных организаций в сентябре 2001 года. Но ему также добавят обвинений в других аналогичных преступлениях.
Скворцов, как писала «Фонтанка», пропал незадолго до задержания двух предполагаемых киллеров группировки.
И сейчас СК просит всех, кто что-либо знает о его местоположении, звонить по телефонам: 570-66-71 или 02.
Бонусом к просьбе идет кусок уличного эксперимента, который провели следователи с одним из задержанных предполагаемых киллеров — Чвановым. На нем он отчетливо и уверенно говорит о том, как стрелял в человека в машине, потому что было дано указание — ликвидировать.
ГСУ СК по Петербургу
О шлейфе из убийств, которые, по версии следствия, оставили за собой киллеры, и при чем тут задержанный в конце прошлого года герой «Бандитского Петербурга» Владимир Кулибаба, читайте в материале «Фонтанки» «"Самим страшно, куда это всё приведёт". Как экс-помощник замминистра МВД мог руководить гангстерской резнёй в Петербурге».