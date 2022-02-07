Хоккеисток сборных России и Канады на Олимпиаде заставили играть в масках

Колхоз какой-то.

Канада в срок не выходит на игру. По идее, это поражение.

Ждут все Канаду, Канада всё-таки выходит, но предъявляет условия организаторам по санитарному режиму, чтобы всё играли в масках, видимо, они этот элемент тренировали. Для России это нетренированный элемент.



Условия по санитарному режиму, равные для всех , устанавливают организаторы, а не отдельные команды по своему усмотрению. Завтра Канада попросит анализы перед игрой, а оппонент Канады попросит другой пакет анализов с самой Канады. Или они захотят заниматься хоккеем в противогазах и химзащите....Вот такой фэйрплэй. Точнее, его отсутствие.



Дисквалификация Канады за невыход в срок на игру! Вот такой колхоз.