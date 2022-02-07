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Хоккеисток сборных России и Канады на Олимпиаде заставили играть в масках

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Необычное решение приняли организаторы женского хоккейного турнира перед игрой сборных России и Канады на Олимпиаде в Пекине. Спортсменок обязали играть в масках.

Такое решение было принято, так как канадки отказались выходить на лёд в связи с тем, что у некоторых россиянок не были готовы результаты тестов на коронавирус. В итоге игру перенесли на час.

Это вторая игра россиянок на олимпийском турнире. В первом матче отечественные хоккеистки уступили США со счётом 0:5.

Помимо России, США, Финляндии и Швейцарии, в группе A выступает сборная Канады, которая занимает первое место. Канадки за два матча забросили 23 шайбы, пропустив при этом только дважды.

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Комментарии (5)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Колхоз какой-то.
Канада в срок не выходит на игру. По идее, это поражение.
Ждут все Канаду, Канада всё-таки выходит, но предъявляет условия организаторам по санитарному режиму, чтобы всё играли в масках, видимо, они этот элемент тренировали. Для России это нетренированный элемент.

Условия по санитарному режиму, равные для всех , устанавливают организаторы, а не отдельные команды по своему усмотрению. Завтра Канада попросит анализы перед игрой, а оппонент Канады попросит другой пакет анализов с самой Канады. Или они захотят заниматься хоккеем в противогазах и химзащите....Вот такой фэйрплэй. Точнее, его отсутствие.

Дисквалификация Канады за невыход в срок на игру! Вот такой колхоз.
Ser_N0771
наверное, именно поэтому счет 1:6 в пользу канадок... и седьмую отменили... а еще 8 минут играть...
266098315
И кому нужен такой "спорт" и такая Олимпиада?!
Спортсменам бы договориться между собой да и съехать с этого позорища олимпийского.
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