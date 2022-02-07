Хоккеисток сборных России и Канады на Олимпиаде заставили играть в масках

Необычное решение приняли организаторы женского хоккейного турнира перед игрой сборных России и Канады на Олимпиаде в Пекине. Спортсменок обязали играть в масках.
Хоккеистки в масках, задержанный на час из-за непредоставления свежих тестов матч. Мы живем в этой реальности 🤷🏼🤷🏻♀️ pic.twitter.com/RukGr8WPlh— Meta (@LigaTV) February 7, 2022
Такое решение было принято, так как канадки отказались выходить на лёд в связи с тем, что у некоторых россиянок не были готовы результаты тестов на коронавирус. В итоге игру перенесли на час.
Олимпиада не перестаёт удивлять— Чемпионат (@championat) February 7, 2022
Хоккеистки женских сборных России и Канады сыграют матч в масках 😷 pic.twitter.com/kw1qSW01V8
Это вторая игра россиянок на олимпийском турнире. В первом матче отечественные хоккеистки уступили США со счётом 0:5.
Помимо России, США, Финляндии и Швейцарии, в группе A выступает сборная Канады, которая занимает первое место. Канадки за два матча забросили 23 шайбы, пропустив при этом только дважды.