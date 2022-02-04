Суд дал 2 года на реставрацию «кружевной» деревянной дачи Демина в Петергофе

Иск в суд подал городской комитет по охране памятников, ответчиком является Наталья Зарицкая, которой принадлежит право пользования зданием, расположенным на улице Воровского, дом 2, литера А, это объект культурного наследия регионального значения «Дача в Деминской колонии».

Еще в 2016 году комитет утвердил охранное обязательство, спустя три года проверка показала, что пользователь в срок не разработал проектную документацию по реставрации здания.



По словам ответчика и ее представителя, пользователь уже начал выполнять требование охранного ведомства, но заметил, что сроки для исполнения очень сжатые.

