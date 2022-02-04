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Суд дал 2 года на реставрацию «кружевной» деревянной дачи Демина в Петергофе

Петродворцовый районный суд Петербурга обязал пользователя деревянного памятника в Петергофе — дачи Демина в Деминской колонии в течение 24 месяцев с момента вступления решения в силу отреставрировать здание. Об этом 4 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов города.

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Иск в суд подал городской комитет по охране памятников, ответчиком является Наталья Зарицкая, которой принадлежит право пользования зданием, расположенным на улице Воровского, дом 2, литера А, это объект культурного наследия регионального значения «Дача в Деминской колонии».

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Еще в 2016 году комитет утвердил охранное обязательство, спустя три года проверка показала, что пользователь в срок не разработал проектную документацию по реставрации здания.

По словам ответчика и ее представителя, пользователь уже начал выполнять требование охранного ведомства, но заметил, что сроки для исполнения очень сжатые.

Суд дал Зарицкой год с момента вступления решения в силу на разработку и согласование проектной документации и два года — на ремонт и реставрацию.

Дача Демина в неорусском стиле была построена в 1910 году, фасады деревянного здания украшены резным декором, который напоминает кружево. Раньше здание было жилым. В нем размещались шесть квартир, однако в 2014 году его расселили и законсервировали. В 2017 году город продал здание и участок с торгов.

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Комментарии (2)

Michael9870
Ну чтож? Я бы на первом месте подогнал бы фуру с огнетушителями. Так, на всякий случай........
altnec
Время ещё не знало такого паскудства.
Сколько таких имений-развалюх со всеми территориями перешло в руки вчерашних комсюков-сегодняшних управленцев.
Правда,по ихнему так и сложилась их кривдой.
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