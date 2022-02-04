Суд дал 2 года на реставрацию «кружевной» деревянной дачи Демина в Петергофе

Иск в суд подал городской комитет по охране памятников, ответчиком является Наталья Зарицкая, которой принадлежит право пользования зданием, расположенным на улице Воровского, дом 2, литера А, это объект культурного наследия регионального значения «Дача в Деминской колонии».
Еще в 2016 году комитет утвердил охранное обязательство, спустя три года проверка показала, что пользователь в срок не разработал проектную документацию по реставрации здания.
По словам ответчика и ее представителя, пользователь уже начал выполнять требование охранного ведомства, но заметил, что сроки для исполнения очень сжатые.
Суд дал Зарицкой год с момента вступления решения в силу на разработку и согласование проектной документации и два года — на ремонт и реставрацию.
Дача Демина в неорусском стиле была построена в 1910 году, фасады деревянного здания украшены резным декором, который напоминает кружево. Раньше здание было жилым. В нем размещались шесть квартир, однако в 2014 году его расселили и законсервировали. В 2017 году город продал здание и участок с торгов.