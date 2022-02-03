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Для инспектора ДПС, сломавшего руку оперу, следствие просит домашний арест

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Василеостровский районный суд Петербурга зарегистрировал ходатайство о мере пресечения инспектору ГИБДД Александру Колесникову. Следствие считает, что на период расследования дела о сломанной руке «гаишник» должен быть ограничен стенами своей квартиры.

Обвинение в превышении должностных полномочий Александру Колесникову предъявлено 3 февраля. Следственный комитет просит суд отправить его под домашний арест до 1 апреля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов. Свою вину полицейский не признает. Ранее была опубликовано аудиообращение, в котором Колесников говорит: «Я свои действия считаю правомерными и обоснованными в соответствии с законом «О полиции».

Между тем полицейское руководство днем 3 февраля объявило внезапную учебную тревогу. Среди сотрудников бытует мнение, что это действие на опережение — чтобы личный состав не приехал к зданию суда выяснять отношения.

Корпоративный раскол произошел после событий в 37-м отделе полиции. Словесный конфликт экипажа ДПС и оперуполномоченной уголовного розыска закончился переломом руки. Запись видеорегистратора свидетельствует, что Алена Юдина отказывалась предъявлять служебное удостоверение, а дежурная отдела подтверждала ее принадлежность к полиции. Инспектор Колесников настаивал на букве закона вплоть до запятой. Юдина потеряла крупицы самообладания и кинулась на напарника Колесникова с тумаками. Колесников обезвредил ее, применив прием самбо.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (83)

Вульпес Инкульта
Коррумпированное сословие "следаков" невооружённым глазом видно..
Павелко Алексей
Да они до этого знали друг друга и представляться нечего было, они точно знали, что она опер
Muzzy
...
Помотал один рогами,
Уперся другой ногами…
Как рогами ни крути,
А вдвоем нельзя пройти.

Сверху солнышко печёт,
А внизу река течёт.
В этой речке утром рано
Утонули два барана... (с) Михалков С.
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