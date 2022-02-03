Для инспектора ДПС, сломавшего руку оперу, следствие просит домашний арест

Василеостровский районный суд Петербурга зарегистрировал ходатайство о мере пресечения инспектору ГИБДД Александру Колесникову. Следствие считает, что на период расследования дела о сломанной руке «гаишник» должен быть ограничен стенами своей квартиры.



Обвинение в превышении должностных полномочий Александру Колесникову предъявлено 3 февраля. Следственный комитет просит суд отправить его под домашний арест до 1 апреля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов. Свою вину полицейский не признает. Ранее была опубликовано аудиообращение, в котором Колесников говорит: «Я свои действия считаю правомерными и обоснованными в соответствии с законом «О полиции».

