«Саша, будь сильным». Полицию Петербурга «колбасит» от инцидента в 37-м отделе

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Ситуация неоднозначная, а «гражданка Юдина» должна поменять свой статус потерпевшей на обвиняемую — в этом уверен непосредственный начальник двух сотрудников ГИБДД, которые подарили 37-му отделу василеостровской полиции славу федерального значения. Специальное пояснение для главка — официальный комментарий руководитель районного ОГИБДД «Фонтанке» не давал, подчеркивая, что для этого необходимо разрешение сверху.

Предбанник дежурной части 37-го отдела полиции на Карташихина, 23 в ночь на 1 февраля стал полем боя между двумя гаишниками и оперативником уголовного розыска. 34-летний Александр Колесников и 25-летний Дмитрий Перенюк — с одной стороны. 24-летняя Алена Юдина — с другой. Камеры видеонаблюдения зафиксировали предтечу: юная выпускница Университета МВД матом объясняла инспектору в форме, куда он может засунуть свое желание увидеть ее служебное удостоверение. Когда запас обсценной лексики был исчерпан, она оттолкнула Колесникова, а потом надавала девчачьих тумаков его напарнику. Колесников применил классический прием самбо. Итоги: у Юдиной сломана рука, Колесников задержан за превышение полномочий, все трое будут уволены по дискредитирующим обстоятельствам.

«Весь конфликт и все, что произошло, спровоцировала гражданка Юдина, — сказал «Фонтанке» начальник Василеостровского ОГИБДД Андрей Невмержицкий. — Если бы не ее действия, ничего бы этого не произошло. То, что мои сотрудники не рассчитали немного силы, это является случайностью».

Видеозапись случайности накануне опубликовала «Фонтанка». Единственно имеющийся у редакции фрагмент заканчивался женским визгом. Так же пронзительно кричал журналист Давид Френкель, которому полицейские сломали руку на избирательном участке. Превышения полномочий тогда Следственный комитет не увидел.

После публикации «Фонтанки» свою версию событий изложил «Дорожный инспектор», неформальный паблик, нацеленный на пропаганду безопасности дорожного движения. Детали изложены не менее эмоционально.

Суть та же — на парковке зацепились языками, продолжили в дежурке. Инспекторы талдычили, что одетое в цивильное лицо обязано доказать им, что оно не гражданское, показав удостоверение. Девушка в ответ на исконно русском вертела их закон «О полиции». Итог идентичный: бросок через плечо, перелом и визг, который услышал лично глава Следкома Александр Бастрыкин. По информации «Фонтанки», дело у него на контроле, от его мнения зависит, будет ли следствие выходить на арест.



«Да, ручка у девочки оказалась мягкой и сломалась. Что факт, то факт. Хрустнула, увы. Инспектор вызвал скорую помощь и доложил руководству о ситуации», — пишет «Дорожный инспектор», подчеркивая, что апломб юной сыщицы подпитывается папой-подполковником. Начальник полиции Бокситогорского района Александр Юдин в разговоре с 47news заявил, что Алена не его дочь, однофамилица.

Алена Юдина не идет на контакт с журналистами. Напарник Колесникова Дмитрий Перенюк тоже молчит. Запустивший оборонительную кампанию «Дорожный инспектор» вечером 2 февраля опубликовал аудиообращение Александра Колесникова. Если коротко, то:

«Я свои действия считаю правомерными и обоснованными в соответствии с законом «О полиции»».

Инцидент расколол полицейское сообщество надвое. Действующие сотрудники и ветераны уголовного розыска хрипят от ярости, отметая всю чепуху про «одета по гражданке», «имела при себе оружие», «не показала удостоверение», «оскорбила представителя власти», «напала на сотрудника», в конце концов. Для них в этой истории есть только два факта: это девочка и у нее сломана рука.



Заступники Колесникова восклицают «Саша, будь сильным» и трясут газетными публикациями про образцового инспектора: вот тут он спас человека от кровопотери, тут вернул потерянные 150 тысяч, тут вовремя заметил пожар. Из неизданного корреспонденту рассказали: однажды спас котенка и нахамил полковнику, который вместо водительского удостоверения протянул служебное.

В обращении Александра Колесникова прямо не сказано, но утром в прессе звучало, что они с напарником написали на Юдину встречные заявления. В ГУ МВД и Следственном комитете «Фонтанке» сказали, что не могут это подтвердить. Начальник Василеостровского ОГИБДД Андрей Невмержицкий еще днем намекнул, что Алене Юдиной прямая дорога из потерпевшей в подозреваемую или обвиняемую. Старейшему в городе начальнику ОГИБДД (в смысле занимаемой должности) весь день приходится опровергать слухи о своем увольнении. Поздним вечером он не выдержал и рявкнул: «Отстаньте от меня! Я работал и работаю! (Информация об увольнении) бред сивой кобылы».



Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»

