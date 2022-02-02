«Грустно, что так сложилось, она этого не заслуживала». Скрутивший оперативницу гаишник записал обращение

Лейтенант Александр Колесников, который сломал руку оперативнице в 37-м отделе полиции Петербурга, заявил, что сожалеет о произошедшем. Видео его обращения появилось 2 февраля в паблике «Дорожный инспектор».
«Мне, как мужчине, не то что стыдно, а грустно, что так сложилось, что во время применения загиба руки за спину то ли она дернулась, то ли как. Это реально трагическая ситуация, что девочка получила такие страдания. По-женски она этого не заслуживала», — говорит уже бывший гаишник.
По его словам, дело решается «на уровне очень-очень больших верхов». Также он говорит, что опубликованные в СМИ видео «обрезаны в нескольких местах» и показывают только концовку. «Началось все задолго на улице и не со мной, а с моими задержанными, в отношении которых применяли силу и оскорбляли».
Колесников добавил, что, по его мнению, действовал в соответствии с законом. «Если кто-то думает, что достаточно сотруднику сказать, что он сотрудник полиции, то я советую перечитать закон «О полиции», закон об оружии и применении физической силы», — сказал он.
Ранее стало известно, что из полиции уволили всех троих участников конфликта в отделе.