«Грустно, что так сложилось, она этого не заслуживала». Скрутивший оперативницу гаишник записал обращение

Лейтенант Александр Колесников, который сломал руку оперативнице в 37-м отделе полиции Петербурга, заявил, что сожалеет о произошедшем. Видео его обращения появилось 2 февраля в паблике «Дорожный инспектор».



«Мне, как мужчине, не то что стыдно, а грустно, что так сложилось, что во время применения загиба руки за спину то ли она дернулась, то ли как. Это реально трагическая ситуация, что девочка получила такие страдания. По-женски она этого не заслуживала», — говорит уже бывший гаишник.

