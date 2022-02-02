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«Грустно, что так сложилось, она этого не заслуживала». Скрутивший оперативницу гаишник записал обращение

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Лейтенант Александр Колесников, который сломал руку оперативнице в 37-м отделе полиции Петербурга, заявил, что сожалеет о произошедшем. Видео его обращения появилось 2 февраля в паблике «Дорожный инспектор».

«Мне, как мужчине, не то что стыдно, а грустно, что так сложилось, что во время применения загиба руки за спину то ли она дернулась, то ли как. Это реально трагическая ситуация, что девочка получила такие страдания. По-женски она этого не заслуживала», — говорит уже бывший гаишник.

По его словам, дело решается «на уровне очень-очень больших верхов». Также он говорит, что опубликованные в СМИ видео «обрезаны в нескольких местах» и показывают только концовку. «Началось все задолго на улице и не со мной, а с моими задержанными, в отношении которых применяли силу и оскорбляли».

Колесников добавил, что, по его мнению, действовал в соответствии с законом. «Если кто-то думает, что достаточно сотруднику сказать, что он сотрудник полиции, то я советую перечитать закон «О полиции», закон об оружии и применении физической силы», — сказал он.

Ранее стало известно, что из полиции уволили всех троих участников конфликта в отделе.

Конфликт между инспекторами ГИБДД Василеостровского района и сотрудницей уголовного розыска произошел в ночь с 31 января на 1 февраля на парковке у 37-го отдела полиции. Девушка высказала претензии по тому, как неаккуратно коллеги поставили машину, они стали требовать у нее предъявить удостоверение, а потом и ответить за оружие, которое было у нее при себе. В помещении дежурной части на сотрудницу подняли руку, что закончилось переломом. Финал конфликта попал на видео.

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Комментарии (118)

266932854
"во время применения загиба руки за спину то ли она дернулась"....
Красота! Сама себе руку сломала (видимо, из хулиганских побуждений).
267091047
Ну он же её просил предоставить удостоверение несколько раз человеческим языком по русски четко и внятно. Не понимаю как можно было невнять, она головой крутила как безумная, разговаривала по телефону, вела себя как хулиганка..Ну ведь слюни не пускала, почему бы коллеге не ответить культурно.. А то пихается, ведет себя не как девка с улицы..Получила поделом.
266213394
Снимал один из них. Для чего? Видимо для того, чтобы потом предъявить в качестве доказательства правомерности своих действий. Инспекторы были уверены в законности своих требований и потому сами фиксировали происходящее на видео. Их не остановило даже то, что перед ними хрупкая девушка. Тут явно всё не просто.
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