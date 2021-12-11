Петербуржец брал приступом бар на Васильевском. От потери крови его спасли сотрудники ГИБДД

Как стало известно «Фонтанке», 11 декабря около пяти утра из бара на Среднем проспекте выставили даму с кавалером. Мужчина не желал отправляться домой в кровать. Его манила продолжавшаяся вечеринка.
Обиду горожанин выместил на закрытой двери. После нескольких ударов стекло полетело в дребезги, на тротуар прыснула кровь. В этот момент по Среднему проспекту проезжала машина ДПС. Сотрудники ГИБДД, заметив болезненную активность, направились к агрессору.
Вероятно, на звук бьющегося стекла из бара выскочил мужчина. Он полез с кулаками на буяна. Драку остановили полицейские. Оказалось, что недовольный посетитель бара во время схватки с дверью порезал артерию на руке. Сотрудники ГИБДД сделали ему перевязку и отправляли пострадавшего в больницу. Его оппонент уехал в отдел полиции.
«Фонтанка.ру»