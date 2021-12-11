Петербуржец брал приступом бар на Васильевском. От потери крови его спасли сотрудники ГИБДД

Как стало известно «Фонтанке», 11 декабря около пяти утра из бара на Среднем проспекте выставили даму с кавалером. Мужчина не желал отправляться домой в кровать. Его манила продолжавшаяся вечеринка.



Обиду горожанин выместил на закрытой двери. После нескольких ударов стекло полетело в дребезги, на тротуар прыснула кровь. В этот момент по Среднему проспекту проезжала машина ДПС. Сотрудники ГИБДД, заметив болезненную активность, направились к агрессору.