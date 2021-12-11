FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -4
73.61р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Петербуржец брал приступом бар на Васильевском. От потери крови его спасли сотрудники ГИБДД

Кровавая сцена разыгралась ранним утром на Васильевском острове в Петербурге. Гуляка желал продолжения веселья, но чуть не сгубил свою жизнь.

2
Печать

Как стало известно «Фонтанке», 11 декабря около пяти утра из бара на Среднем проспекте выставили даму с кавалером. Мужчина не желал отправляться домой в кровать. Его манила продолжавшаяся вечеринка.

Обиду горожанин выместил на закрытой двери. После нескольких ударов стекло полетело в дребезги, на тротуар прыснула кровь. В этот момент по Среднему проспекту проезжала машина ДПС. Сотрудники ГИБДД, заметив болезненную активность, направились к агрессору.

ПоделитьсяПоделиться

Вероятно, на звук бьющегося стекла из бара выскочил мужчина. Он полез с кулаками на буяна. Драку остановили полицейские. Оказалось, что недовольный посетитель бара во время схватки с дверью порезал артерию на руке. Сотрудники ГИБДД сделали ему перевязку и отправляли пострадавшего в больницу. Его оппонент уехал в отдел полиции.

«Фонтанка.ру»

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Annonym
ОЙ вот вы реально уже не та фонтанка .
Потому что я сразу предреку дальнейшее развитие Событий которое небось уже произошло .
Того Агрессора отпусти из отдела либо просто так либо под Обязательство о явке .
Да ДПСНики спасли мужика может от смерти от потери КРови на морозе , но включите Логику лишь для того что бы потом его Посадили их коллеги Полицейские либо выставить в Суде ноебоснованный Счет за разбитое им Стекло бара а то что тот тип и бара На него с кулаками полез не смотря на то что Мужик и без его Агрессий умереть мог отделелается Штрафом копеечным и еще и на работе получит не Оффициальную материальную благордность типа за Защиту имущества Клуба но это маловерятно , но может быть !
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний