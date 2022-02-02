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«Я считаю действия своих сотрудников правомерными». Начальник ОГИБДД по Василеостровскому району вступился за уволенных подчиненных

Начальник отдела ГИБДД по Василеостровскому району Андрей Невмержицкий поддержал уволенных подчиненных. 2 февраля в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» он заявил, что считает действия своих сотрудников правомерными.

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Заодно подполковник полиции опроверг слухи о своем увольнении. Соответствующая информация со ссылкой на таинственные источники появляется в СМИ в течение всего дня.

«Бред сивой кобылы. Я работал и работаю. Уволят меня, расстреляют, ничего от этого не изменится. Я считаю действия свои сотрудников правомерными», — сказал «Фонтанке» Андрей Невмержицкий.

В среду лейтенант Александр Колесников, который сломал руку оперативнице в 37-м отделе полиции Петербурга, заявил, что сожалеет о произошедшем. Однако он отметил, что действовал в соответствии с законом. Обращение было опубликовано на фоне информации об увольнении из полиции всех троих участников конфликта.

Конфликт между инспекторами ГИБДД Василеостровского района и сотрудницей уголовного розыска произошел в ночь с 31 января на 1 февраля на парковке у 37-го отдела полиции. Девушка высказала претензии по тому, как неаккуратно коллеги поставили машину, они стали требовать у нее предъявить удостоверение, а потом и ответить за оружие, которое было у нее при себе. В помещении дежурной части на сотрудницу подняли руку, что закончилось переломом. Финал конфликта попал на видео.

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Комментарии (121)

Zloi_prohozhiy
Считаю, гнать в шею надо не только эту малолетку в погонах, но и всё её непосредственное руководство
andrews
ПМС vs ДПС. Ставки сделаны
avtech
новые, сегодня зарегистрированные писатели, под цифрами, ну ей богу тут не все идиоты как вы наверно думаете)
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