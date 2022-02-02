«Я считаю действия своих сотрудников правомерными». Начальник ОГИБДД по Василеостровскому району вступился за уволенных подчиненных

Заодно подполковник полиции опроверг слухи о своем увольнении. Соответствующая информация со ссылкой на таинственные источники появляется в СМИ в течение всего дня.



«Бред сивой кобылы. Я работал и работаю. Уволят меня, расстреляют, ничего от этого не изменится. Я считаю действия свои сотрудников правомерными», — сказал «Фонтанке» Андрей Невмержицкий.



В среду лейтенант Александр Колесников, который сломал руку оперативнице в 37-м отделе полиции Петербурга, заявил, что сожалеет о произошедшем. Однако он отметил, что действовал в соответствии с законом. Обращение было опубликовано на фоне информации об увольнении из полиции всех троих участников конфликта.