Под Петербургом в реке Вуоксе нашли ртуть и алюминий. С виновника требуют 686 млн рублей ущерба

По данным ведомства, в 2019 году в водоем Выборгского района Ленинградской области вместе со стоками с комбината попали ртуть, алюминий и лигнин сульфатный (компонент клеящих композиций в производстве картона и фанеры и др. — Прим. ред. ). И всё это — в повышенных концентрациях.

Привело это к тому, что ниже точки сброса в водоеме ухудшилось качество воды, которое и зафиксировал Росприроднадзор.

Это уже не первая оплошность предприятия. По данным надзорного органа, ранее его уже штрафовали за нарушение правил водопользования, постановление вступило в силу, штраф был погашен. Правда, тогда счет шел лишь на 85 тыс. рублей.

Если на этот раз предприятие откажется добровольно возмещать ущерб, Росприроднадзор намерен взыскать его через суд.

Акционерное общество «Сильвамо Корпорейшн Рус» работает с 1994 года, производит целлюлозу, древесную массу, бумагу и картон. Уставный капитал составляет 772 млн рублей, что сопоставимо с размером штрафа.

Телефон для обратной связи на сайте комбината не указан, но для журналистов предусмотрена электронная форма обратной связи. «Фонтанка» направила обществу запрос с просьбой пояснить, подтверждают ли там загрязнение реки Вуоксы и как намерены поступить с претензией Роспотребнадзора.