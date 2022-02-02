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Петербург получит больше 5 млрд рублей на создание перинатального центра

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Правительство РФ выделит Петербургу из федерального бюджета свыше пяти миллиардов рублей на создание перинатального центра. Как сообщили 2 февраля в пресс-службе Смольного, он появится на улице Вавиловых, 12.

Реконструкцию роддома № 17 планируют начать в 2023 году, она продлится до 2026-го. Власти обещают, что новый перинатальный центр станет одним из самых современных медицинских учреждений города.

«В перинатальном центре будет функционировать женская консультация и стационарные отделения на 260 койко-мест, а также неонатологический стационар, бактериологическая лаборатория и лаборатория молекулярной диагностики, отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики. Реализация проекта обеспечит работой более 1000 человек», — рассказали в Смольном.

О непростой судьбе 17-го роддома и планах по строительству перинатального центра читайте здесь.

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