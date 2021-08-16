Больная больничная стройка. Как в Петербурге строят стационары и поликлиники

О необходимости строительства в 1-й детской заговорили еще в конце 2012-го — начале 2013 года, когда случился скандал с попыткой Управделами президента забрать у города Городскую больницу № 31 , в составе которой на тот момент работало одно из первых в стране детских онкологических отделений. Еще одно отделение онкологии располагалось в ДГБ № 1 . На ее территории решили возвести детский онкоцентр, чтобы объединить все детские онкологические службы города . И забыли о нем.

В 1-й детской больнице на Авангардной летом 2021 года началось обещанное еще 8 лет назад строительство нового корпуса. Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на него в июле. По проекту это будет 7–8-этажное здание общей площадью 43 078 кв. м плюс котельная, подземная автостоянка и пункт КПП. Строительство планируется завершить до 7 октября 2025 года.

История строительства новых корпусов детской больницы № 2 Марии Магдалины на Васильевском острове более чем десятилетняя — решение было озвучено еще Валентиной Матвиенко в 2010 году. После ее визита в больницу разработку сметно-проектной документации включили в АИП на 2011–2012 годы. Три здания планировалось построить уже к 2012 году между домами 45 и 47 на 2-й линии Васильевского острова.

К 2019 году было принято решение о переводе детского онкологического отделения из ГКБ № 31 в Петербургский онкоцентр в Песочном, а в 1-й детской захотели построить городской перинатальный центр, учитывая, что на юге города такого учреждения нет (планировалось, что перинатальным центром станет после завершения строительства нового корпуса 9-й роддом, но этого не произошло — он не получил такого статуса). К моменту проектирования и строительства центр стали называть Центром хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения (онкологии нет), он рассчитан на 250 пациентов. В больнице надеются, что он всё-таки станет перинатальным, поскольку врожденные пороки хорошо бы оперировать сразу после родов, а значит, и роды должны происходить в стенах этого же центра.

— Думаем, что в ноябре уже будем работать в новом здании. Всё это долго длилось из-за того, что были высокие требования к соблюдению градостроительных правил и норм, много раз менялся проект, сокращалась высотность и площади. В новом пятиэтажном корпусе будет 160 коек (4 отделения по 40 коек, каждое на своем этаже), амбулаторное отделение расположится на первом этаже. То есть сюда переводится весь арсенал, расположенный сейчас в историческом здании на 14-й линии. А в оставшихся корпусах мы хотим предложить городу создать первый в России реабилитационный стационар для детей на 150–160 мест. В целом в больнице останется столько же мест, сколько и было, — 400, — рассказал сегодня «Фонтанке» Автандил Микава, главный врач ДГБ № 2 святой Марии Магдалины.

Но проект «не влез» в границы предполагаемого участка, к тому же по его поводу были возражения у КГИОПа и у Совета по сохранению культурного наследия. Рассматривался даже перенос здания больницы, для нее нашлось 4 гектара на намывных территориях проекта «Морской фасад» (2014 год) . Потом от этой идеи отказались. Но когда наконец начали строить, всё пошло быстро.

Больничный комплекс в Приморском районе нужен давно. К 2010 году, когда там уже шла активная застройка, ни одного государственного стационарного медицинского учреждения в нем не было (и сегодня нет). Требовалось всё — детский и взрослый стационары, роддом, станция скорой помощи, не говоря уже о районных поликлиниках. В 2011 году начались поиски участка для амбициозного проекта — строительства многофункционального центра, в котором всё это было бы объединено, у озера Долгого. Распределять места в нем начали уже 2012-м. В Смольном заговорили о том, что с появлением больничного комплекса на севере Петербурга, наконец, смогут закрыть ДИБ № 3 (эту детскую инфекционную больницу позапрошлого века планировали закрыть еще в начале 2000-х, но везти детей без нее некуда).

— Мы давно предлагаем построить детский стационар в Приморском районе, в котором было бы и детское инфекционное отделение — возить обезвоженного ребенка с рвотой и поносом из одного стационара в другой в XXI веке — нонсенс. Но с этим всё непросто, это уже политический вопрос. Но современный детский стационар очень нужен городу, — уверен Микава.

Эти самые 60 минут доступности — ссылка на норматив, утвержденный постановлением правительства Петербурга от 1.07.2008 № 783 «Об утверждении отраслевой схемы развития и размещения объектов здравоохранения на территории Санкт-Петербурга на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года» .

На прошлой неделе депутат Законодательного собрания Борис Вишневский получил ответ на запрос губернатору о необходимости строительства в Приморском районе роддома. В нем сказано: «Население Приморского района обеспечено родильными домами в пределах норматива транспортной доступности — 60 минут».

В новый роддом, рассчитанный на 250 коек, намеревались перевести с улицы Маяковского «Снегиревку» (в 6-м роддоме 150 коек). На тот момент ее главным врачом была Ирина Гайдукова, она и спрогнозировала этот перевод : «Говорить еще не о чем. И в ближайшие лет пять, а то и десять, при нынешнем финансировании вряд ли будет о чем». Ошиблась — и через 10 лет говорить не о чем.

Яркий пример — обеспечение петербуржцев с онкологическими заболеваниями лучевой терапией. Когда в начале века Городскому онкодиспансеру на Березовой отдали больницу Кировского завода, на проспект Ветеранов переехали стационарные отделения, отделение лучевой терапии — скромное, на два лучевых аппарата, осталось на Березовой. На 2011–2015 годы было запланировано строительство поликлинического корпуса и корпуса лучевой терапии в Ульянке (квартал 8). Но в то же время завершалось строительство Петербургского онкоцентра в Песочном, которое велось с недоделками и несоблюдением сроков — денег не хватало.

В постановлении правительства Петербурга № 783 , на которое ссылается Смольный в ответе Борису Вишневскому, много «объектов здравоохранения, подлежащих строительству». И если бы оно выполнялось, не было бы таких перекосов в обеспечении петербуржцев медицинской помощью, что мы имеем сегодня: на одном краю города густо, на другом — пусто.

И, кстати, еще один родильный дом был запланирован в этом перечне — на углу Северного проспекта и улицы Есенина. О нем вообще как-то забыли .

Но если прочитать этот документ до конца, в «Перечне стационаров, подлежащих строительству в период 2011–2015 годов за счет всех источников финансирования» (таблица 8) обнаруживается на озере Долгом в квартале 22В и детская многопрофильная больница на 400 коек, и многопрофильный взрослый стационар на 600 коек, и родильный дом на 250 коек.

К 2015 году он всё-таки заработал на полную мощность. И на севере — в Песочном стало 4 (!) онкологических учреждения, оказывающих помощь пациентам, нуждающимся в лучевой терапии, — два федеральных, одно городское и одно частное. В центре, тоже ближе к северу, оставалось два лучевых ускорителя на Березовой и ни одного на юге. Так что в Песочный сейчас приходится ездить всем жителям Красносельского, Кировского, Московского, Невского районов и других. Для пациентов с онкологическими заболеваниями это непросто.



В 2016 году Сестрорецкая больница № 40 тоже захотела построить отделение лучевой терапии — пятое в том же районе. Но на этапе проектирования котлованов для лучевых ускорителей эту идею заморозили. И нет этого строительства в планах постановления правительства № 783 , на которое Смольный ссылается как на действующее. Но в АИП 2021 года теперь значится «Проектирование строительства радиологического корпуса СПбГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, улица Борисова, участок 17». То есть на севере появится еще одна клиника, в которой будет проводиться лучевая терапия.



И да, в этой же программе в который раз значится «Проектирование строительства зданий поликлинического корпуса и корпуса под лучевой блок ГБУЗ «Городской онкологический диспансер» по адресу: Ульянка, квартал 8».



Экстренная помощь пациентам остается неэкстренной



Три самые крупные многопрофильные больницы Петербурга, работающие по скорой, были построены по типовым проектам: 26-я городская больница — в 1975 году, Елизаветинская — в 1982-м, Александровская — в 1985-м. Рассчитаны они были вовсе не на сегодняшний поток — до 350 пациентов сутки. А потому их приемные отделения давно уже не соответствуют потребности.



То же — в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, здесь ежесуточно принимают около 200 человек. В 2014 году было решено построить для этих больниц современные отделения экстренной помощи со всем необходимым для быстрого обследования, оказания помощи на месте и направления на амбулаторное лечение, также для срочной хирургии и реанимации. Тогда предполагалось, что каждый корпус будет стоить около 5,5 млрд рублей.



На изыскательские работы, проектно-сметную документацию потратили деньги в 2015 году. В прошлом году истекли «сроки годности» этих документов. Отделение экстренной помощи получило только НИИ им. Джанелидзе . По плану его ввод в эксплуатацию был намечен на 2022 год, но губернатор Александр Беглов, инспектируя стройку в январе, потребовал завершить ее к концу 2021-го. По его же требованию в проект внесены изменения: чтобы это подразделение больницы представляло собой трансформер, способный быстро перестроиться под работу с инфицированными пациентами во время пандемии.



Можно только догадываться, скольких несчастий и трагедий, связанных с огромной переполненностью приемников этих больниц, с перекрестными заражениями в них коронавирусом медиков и пациентов удалось бы избежать, если бы планы строительства этих отделений осуществились до того, как в Петербург пришел коронавирус. И как сильно пригодилась бы сегодня и давно начатая строиться, да так и заброшенная инфекционная больница на юге (на Пискаревском проспекте новое здание больницы было введено в эксплуатацию с большими недоделками 31 декабря 2015 года вместо 2010-го — по плану). Теперь ее обещают построить в рамках ГЧП.



И в партнерстве с бизнесом строительство превращается в долгострой



В Петербурге нет очереди из представителей бизнеса, желающих поучаствовать в строительстве медицинских учреждений в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Еще в 2016 году «Фонтанка» сообщала о старте первого такого проекта по обеспечению амбулаторной помощью жителей. Он же остается пока единственным.



Поликлиника в Славянке Будущая поликлиника должна оказывать первичную помощь по программе ОМС жителям поселков Ленсоветовский, Славянка и Детскосельский Пушкинского района, где с момента начала массовой жилой застройки катастрофически не хватает мощностей поликлиник ни для детей, ни для взрослых. Офисы врачей общей практики уже не спасают. 29 июля было объявлено, что, наконец, правительство города одобрило подписание соглашения между городом и частной концессионной компанией ООО «Русская Балтика», входящей в группу «Евромед», о строительстве консультационно-диагностического центра в Пушкинском районе. Оно должно завершиться в 2023 году.



Корпус в ГБ № 40 в Сестрорецке Еще летом 2013 года был подписан госконтракт, по условиям которого должна быть подготовлена техническая документация по строительству лечебно-диагностического корпуса 40-й больницы в Сестрорецке на основе ГЧП. По оценкам городских властей, расходы на строительство и оснащение должны были составить около 5,75 млрд рублей. По планам, через три года в новом здании уже должны были лечить петербуржцев. Но только 6 лет назад был объявлен конкурс на право заключения соглашения о создании и эксплуатации на основе ГЧП корпуса в больнице Сестрорецка на 480 коек. Соглашение подписало ООО «Невская медицинская инфраструктура», совладельцы — Impresa Pizzarotti и «Газпромбанк-Инвест Девелопмент Северо-Запад», объем инвестиций вырос до 6,9 млрд рублей. Корпус всё еще строится.



17-й роддом Когда в 2013 году собирались снести здание 17 роддома, оставив от него только бомбоубежище, свято верилось, что его восстановят. Но денег в бюджете не нашлось. И в 2016 году уже рассматривалось подписание соглашения о ГЧП с «АВА-Петер» (клиники «АВА-Петер» и «Скандинавия»). Под проект был создан консорциум, в него вошли московская управляющая компания «Лидер», австрийская компания VAMID и ООО «АВА-Петер». Потом «АВА-Петер» вышла из проекта, финансирования строительства город уже ожидал от ВЭБ.



В конце 2018 года, после того, как жители Калининского района организовали флешмоб с требованием построить новый роддом на месте закрытого (но так до сих пор даже еще и не снесенного), комитет по инвестициям сообщил, что проводит переговоры с другим инвестором — ООО «Производственная фирма «ВИС».



На ПМЭФ 2019 года появился новый инвестор строительства перинатального центра на улице Вавиловых — «Группа компаний ЕКС». Она создала компанию «Современные перинатальные технологии», которая дважды представляла предложения по реконструкции здания и создания в нем перинатального центра по механизму ГЧП. Но они не устраивали комитет по инвестициям. 14 июля 2021 года в комитет поступил уже третий вариант предложений, он сейчас рассматривается.



А пока на севере города роддомов нет вообще — ни в Калининском, ни в Выборгском, ни в Приморском районах (только перинатальный центр в НМИЦ им. Алмазова , но туда направляют сложных рожениц). Ситуацию спасает снижение рождаемости в городе.



Боткинская больница на юге Как писала «Фонтанка», ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» (группа ВТБ) и Смольный подписали соглашение о развитии сферы здравоохранения Петербурга, по которому ВТБ становится инвестором строительства новой инфекционной больницы в Колпино, просчитанный объем инвестиций — не менее 30 млрд рублей. На месте начатого в 2009 году строительства в Купчино, стоившего городу 770 млн рублей и превратившегося в руины, хотят построить медицинский колледж и станцию переливания крови.



Еще один проект в правительстве Петербурга называют ГЧП — строительство многопрофильной клиники «Сестрорецкая» с родильным отделением. Какая часть в ней государственная, непонятно, поскольку никакой бесплатной медицинской помощи в рамках программы ОМС в ней не оказывается.



10 лет спустя. В Петербурге открываются поликлиники



В 2012 году чиновники комитета по здравоохранению сетовали на коллапс с медицинской помощью, возникший из-за массовой жилой застройки в Красносельском районе: «Нас арестуют по статье 124 УК РФ «неоказание помощи больному», — говорили они. В то время и были запланированы большинство поликлиник-долгостроев в этом районе и других, которые достраивались уже при Беглове. Хотя когда он сел в губернаторское кресло в 2018 году, было понятно, что в любом случае достроятся они не завтра. И первым делом в его планах значилось открытие офисов общей врачебной практики — 11 в разных районах, удаленных от поликлиник. Из федерального бюджета Петербург получил деньги, и офисы быстро открыли . И, наконец, в городе взялись за долгострои.

Уже принимают пациентов в детском отделении 71-й поликлиники по адресу: Заречная ул., 41, на Парнасе. На прошлой неделе открылась поликлиника № 125 на Вербной улице в Коломягах. Она рассчитана на 600 посещений в смену, сможет обслуживать до 60 тысяч человек. Обе строились с начала 10-х годов.

В июле этого года введена в эксплуатацию Городская поликлиника № 64 для взрослых и детей на 340 посещений в смену в Стрельне на Львовской, 16. Она строилась с 2013 года.

В Красном Селе достроили, наконец, детскую поликлинику на ул. Восстановления, 15, на 420 посещений в смену, строительство началось еще в 2012 году. Готова и поликлиника для взрослых на 600 посещений в смену в Красном Селе в пер. Щуппа, 2, ее начинали строить в 2014 году. Достроены две долгожданные поликлиники — для взрослых и детей в микрорайоне «Балтийская Жемчужина», мощность каждой — 420 посещений в смену. Обещают, что первых пациентов обе примут в четвертом квартале 2021 года.

В новом жилом квартале на Союзном проспекте Невского района строительство взрослой поликлиники мощностью в 600 посещений в смену началось в июле 2019 года, детской, на 400 посещений в смену, — в январе 2020-го. Строители обещают сдать их в эксплуатацию уже в этом году.

В «Северной долине» на участке 19 в следующем году планируется открытие двух поликлиник — для взрослых (960 посещений в день) и для детей (386 посещений в день).

Что построили в прошлом году



Напомним, в конце 2020 года в новом корпусе рожениц начал принимать 9-й роддом. Когда в 2013-м началось его строительство, планировалось, что это будет городской перинатальный центр, но получился обычный роддом.



В Колпинской 33-й больнице с конца прошлого года пациентов принимают в корпусе, строительство которого длилось 7 лет. Он стал первым в Петербурге новым стационаром-трансформером, который в «мирное» время работает как обычное медучреждение, а во время обострения эпидобстановки становится ковидным стационаром и может принимать 420 профильных пациентов. Такие же корпуса возведены в Госпитале для ветеранов войн и Городской больнице святого Георгия — это объекты нового строительства, решение о нем принималось уже во время пандемии. Она же помогла напомнить властям о необходимости строительства нового корпуса и в Городской больнице № 15 , сейчас готовится его проект.



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

