В смертельном замесе с самосвалами на трассе «Вологда — Новая Ладога» пострадала пассажирка

После серьезной аварии с большегрузами, произошедшей накануне в Бокситогорском районе Ленобласти, в больницу доставили пассажирку легковой машины. Ранее сообщали о погибшем и пострадавшем водителях.

ДТП произошло 1 февраля в 13:30 на 373-м километре автодороги «Вологда — Новая Ладога». 47-летний петербуржец, ехавший на своем Hyundai Solaris от Вологды в сторону Тихвина, пошел на обгон там, где это запрещено, выехал на встречку, не справился с управлением и столкнулся со встречной «ГАЗелью» коммерческой фирмы под управлением 39-летнего жителя Ленобласти. После этого в «ГАЗель» врезались два самосвала Volvo, ехавшие со стороны Тихвина. Их 21-летний и 51-летний водители неверно выбрали дистанцию. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 февраля.