В смертельном замесе с самосвалами на трассе «Вологда — Новая Ладога» пострадала пассажирка

После серьезной аварии с большегрузами, произошедшей накануне в Бокситогорском районе Ленобласти, в больницу доставили пассажирку легковой машины. Ранее сообщали о погибшем и пострадавшем водителях.
ДТП произошло 1 февраля в 13:30 на 373-м километре автодороги «Вологда — Новая Ладога». 47-летний петербуржец, ехавший на своем Hyundai Solaris от Вологды в сторону Тихвина, пошел на обгон там, где это запрещено, выехал на встречку, не справился с управлением и столкнулся со встречной «ГАЗелью» коммерческой фирмы под управлением 39-летнего жителя Ленобласти. После этого в «ГАЗель» врезались два самосвала Volvo, ехавшие со стороны Тихвина. Их 21-летний и 51-летний водители неверно выбрали дистанцию. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 февраля.
В результате ДТП водитель «Соляриса» погиб на месте. Известно, что за 2021 год он ни разу не привлекался за нарушения ПДД. Пассажирку легкового автомобиля, 44-летнюю петербурженку, госпитализировали в состоянии средней тяжести. Ранее сообщалось, что пострадал и водитель «ГАЗели», но ему помощь оказали на месте.
Всего за 1 февраля, по данным УГИБДД, в Ленобласти произошло 137 ДТП. В двух случаях были пострадавшие. Травмы получили двое, один человек погиб. Детей среди них не было. В Петербурге за сутки зафиксировали 423 дорожные аварии. Серьезных из них тоже было две. В них пострадали два человека, оба — взрослые. Погибших не было.