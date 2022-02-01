Смертельное ДТП произошло на востоке Ленобласти, трассу перекрыли

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 1 февраля около 13:30 на 373-м километре трассы А-114 (Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола»), у посёлка Чудцы, произошла авария. По предварительной информации, два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб, а затем к ним присоединился грузовик Volvo. Есть данные об одном погибшем и двоих пострадавших, информация уточняется.
В 13:40 движение по трассе на этом участке полностью перекрыли. С 15:10 там введено реверсивное движение. Растёт пробка.
«На месте находятся сотрудники МЧС, ГИБДД, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители», — отмечается в сообщении.