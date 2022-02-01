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Смертельное ДТП произошло на востоке Ленобласти, трассу перекрыли

Движение по трассе Вологда — Новая Ладога в Бокситогорском районе Ленобласти пришлось перекрыть из-за смертельного ДТП.

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Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 1 февраля около 13:30 на 373-м километре трассы А-114 (Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола»), у посёлка Чудцы, произошла авария. По предварительной информации, два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб, а затем к ним присоединился грузовик Volvo. Есть данные об одном погибшем и двоих пострадавших, информация уточняется.

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В 13:40 движение по трассе на этом участке полностью перекрыли. С 15:10 там введено реверсивное движение. Растёт пробка.

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«На месте находятся сотрудники МЧС, ГИБДД, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители», — отмечается в сообщении.

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Комментарии (7)

abitfrosty
Я лично не вижу трассы на фото. Я вижу грязь перемешенную с песком и снегом.
266152695
А кто отвечает за проектирование дорог, случайно не ГИБДД? Загородные трассы должны быть все с разделительным ограждением!
266410437
Две полосы и двойная сплошная? ПДД что-ли уже переписали?
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