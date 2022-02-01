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Обгон в неположенном месте спровоцировал смертельный замес с двумя самосвалами в Ленобласти

По уточненным данным, один из водителей погиб, еще одному понадобилась помощь медиков.

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Стали известны подробности массовой аварии, произошедшей днем 1 февраля на трассе в Бокситогорском районе Ленобласти.

Около половины второго часа дня на дороге «Вологда — Тихвин» 47-летний водитель Hyundai Solaris пошел на обгон в неположенном месте, но не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ГАЗель» под управлением 39-летнего водителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. За «ГАЗелью» ехали два самосвала Volvo, из-за резкого торможения они столкнулись и друг с другом, и с ней.

В результате ДТП водитель «Соляриса» от полученных травм скончался на месте. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Водителю «ГАЗели» медицинскую помощь оказали на месте. Полиция ведет проверку по факту произошедшего.

Из-за аварии полтора часа движение на трассе было перекрыто. С 16:10 оно осуществляется в реверсивном режиме.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (10)

monch
Ну главное ЛЮДИ не пострадали - а машины починит ОСАГО покойника - если конечно у него оно было!
abitfrosty
В каком словаре искать определение "грязь в перемешку с песком и снегом" - это "дорога"?
274081296
Живу в этом районе, стало много пьяных водителей из местных. Последнее время ни чего не стесняются.. Ранее в Тихвин, Пикалево, Бокситогорск направлялись спецотряд ГИБДД с Питера и были проверки на дороге, а местные с местными, как сами понимаете, в маленьком городе всегда договорятся...
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