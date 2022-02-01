Обгон в неположенном месте спровоцировал смертельный замес с двумя самосвалами в Ленобласти

Около половины второго часа дня на дороге «Вологда — Тихвин» 47-летний водитель Hyundai Solaris пошел на обгон в неположенном месте, но не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ГАЗель» под управлением 39-летнего водителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. За «ГАЗелью» ехали два самосвала Volvo, из-за резкого торможения они столкнулись и друг с другом, и с ней.

Стали известны подробности массовой аварии, произошедшей днем 1 февраля на трассе в Бокситогорском районе Ленобласти.

В результате ДТП водитель «Соляриса» от полученных травм скончался на месте. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Водителю «ГАЗели» медицинскую помощь оказали на месте. Полиция ведет проверку по факту произошедшего.

Из-за аварии полтора часа движение на трассе было перекрыто. С 16:10 оно осуществляется в реверсивном режиме.