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Петербуржцы остаются дома. Пассажиропоток в общественном транспорте упал за неделю на 12%

Кроме того, в городе стало намного меньше пробок.

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Во вторник, 1 февраля, петербургским общественным транспортом воспользовались 3,565 млн человек. Неделей ранее их было почти на 12 % больше — 4,034 млн.

Как сообщили 2 февраля «Фонтанке» в комитете по транспорту, метрополитен «разгрузился» почти на 200 тысяч человек — 1,591 млн накануне против 1,774 во вторник, 25 января. В автобусах «Пассажиравтотранса» проехали 657 тысяч пассажиров (неделей ранее — 768 тысяч), в троллейбусах и трамваях «Горэлектротранса» — 647 тысяч (против 745 тысяч), в автобусах коммерческих перевозчиков, по данным СЭКОП, — 560 тысяч (против 625 тысяч).

Ранее «Фонтанка» обратила внимание на то, что несмотря на заснеженные дороги и ДТП, значительно снизилась загруженность дорог Петербурга. Это может быть связано с тем, что дома остаются заболевшие ковидом. Кроме того, многие школьные классы находятся на карантине, а со 2 февраля старшая школа вообще целиком переведена на дистант.

В Москве пассажиропоток общественного транспорта также сократился на 12 % за две недели, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на столичную мэрию.

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Комментарии (6)

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