Петербуржцы остаются дома. Пассажиропоток в общественном транспорте упал за неделю на 12%

Во вторник, 1 февраля, петербургским общественным транспортом воспользовались 3,565 млн человек. Неделей ранее их было почти на 12 % больше — 4,034 млн.



Как сообщили 2 февраля «Фонтанке» в комитете по транспорту, метрополитен «разгрузился» почти на 200 тысяч человек — 1,591 млн накануне против 1,774 во вторник, 25 января. В автобусах «Пассажиравтотранса» проехали 657 тысяч пассажиров (неделей ранее — 768 тысяч), в троллейбусах и трамваях «Горэлектротранса» — 647 тысяч (против 745 тысяч), в автобусах коммерческих перевозчиков, по данным СЭКОП, — 560 тысяч (против 625 тысяч).

