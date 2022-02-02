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Что-то странное творится на дорогах Петербурга. Снега много, ДТП есть, а пробок нет

На дорогах Петербурга — совсем каникулы, несмотря на сложные погодные условия.

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2 февраля в утренний час пик загруженность улиц составила 4 балла по шкале «Яндекса» против обычных 6, хотя в декабре и в начале января в это время часто было 7 баллов. А в начале десятого стало совсем свободно, как в выходные, — «зелёные» 3 балла.

В 9:08 в Петербурге всего 3 балла по шкале «Яндекса»
В 9:08 в Петербурге всего 3 балла по шкале «Яндекса»
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Аномальное отсутствие пробок в Петербурге наблюдается с прошлой недели. При этом снегопады сильно осложняют дорожное движение. При обычном трафике снег добавил бы как минимум 1 балл.

Довольно много и типичных для зимы аварий — заносов, «догонялок». Так, утром 2 февраля на Суздальском шоссе занесло самосвал. Он пробил ограждение и выехал на встречную полосу, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Судя по всему, никто не пострадал.

В 9:08 в Петербурге всего 3 балла по шкале «Яндекса»
В 9:08 в Петербурге всего 3 балла по шкале «Яндекса»

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Комментарии (54)

Ганс-Дитрих Геншер
школотронов никто в школу не везёт
ProstoZloy
Если не встретил обычной "пробки", значит - все стоят в другом месте ;)
alexpv
А что тут гадать то, уже давно все установлено, как только школьники и студенты уходят на каникулы, так пробки резко снижаются. Я уже давно поражаюсь, что не столько людей ездит на работу, сколько мамочек, развозящих своих детей из мест, не столь отдаленных, типа Кудрово и им подобных, где нет ни школ ни вообще ничего.
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