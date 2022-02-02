Что-то странное творится на дорогах Петербурга. Снега много, ДТП есть, а пробок нет

2 февраля в утренний час пик загруженность улиц составила 4 балла по шкале «Яндекса» против обычных 6, хотя в декабре и в начале января в это время часто было 7 баллов. А в начале десятого стало совсем свободно, как в выходные, — «зелёные» 3 балла.

В 9:08 в Петербурге всего 3 балла по шкале «Яндекса»

Аномальное отсутствие пробок в Петербурге наблюдается с прошлой недели. При этом снегопады сильно осложняют дорожное движение. При обычном трафике снег добавил бы как минимум 1 балл.

Довольно много и типичных для зимы аварий — заносов, «догонялок». Так, утром 2 февраля на Суздальском шоссе занесло самосвал. Он пробил ограждение и выехал на встречную полосу, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Судя по всему, никто не пострадал.

