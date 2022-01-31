Пробок нет, но вы держитесь. На юго-западе Петербурга машина приехала в трамвай

Как минимум дважды за утро из-за ДТП прерывалось трамвайное движение. В 7:48 на Санкт-Петербургском шоссе у проспекта Будённого автомобиль, пересекая трамвайные пути справа налево, протаранил правый борт трамвая за первой дверью, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс». Никто не пострадал. Задержка движения составила 27 минут. «Торопился на работу. Проспект Будённого у «Ленты» перекрыт надёжно», — писали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Почти час, с 8:37 до 9:32, стояли трамваи на 2-м Муринском проспекте из-за стороннего ДТП. Оно мешало трамваям 40 и 55 маршрута, их направили в объезд через 1-й Муринский проспект, рассказали в «Горэлектротрансе». По словам очевидцев из «ДТП и ЧП», там столкнулись три автомобиля. «Сугроб паджерика спас», — пишут в «ДТП и ЧП».
Движение на дорогах осложняет снегопад, синоптики обещали снежные заносы. При этом пробки ниже нормы: в утренний час пик загруженность составила всего 5 баллов по шкале «Яндекса» против обычных для зимы 6–7, а к началу десятого снизилась до 4 баллов.