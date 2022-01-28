Росстат: В Петербурге в декабре ковид убивал реже, но за весь 2021 год забрал десятки тысяч жизней

Росстат разделяет смерти граждан с диагностированным коронавирусом на четыре группы.

Коронавирус стал основной причиной смерти в декабре 2021 года для 44 390 россиян. В декабре 2020-го было меньше — 27 012. В Петербурге статистика обратная — 1 894 против 2 392.

Инфекция, предположительно, является основной причиной смерти, но нужны дополнительные тесты: в России — 4 732 в декабре 2021 года и 5 396 — в декабре 2020-го. В Петербурге, наоборот, — 190 против 177.

COVID-19 был сопутствующим заболеванием и повлиял на развитие осложнений других болезней, ускоривших смерть пациента: в России — 1 000 против 2 505. В Петербурге в декабре 2021-го — 42 против 95 в декабре 2020-го.