FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -9
77.82р86.64р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Росстат: В Петербурге в декабре ковид убивал реже, но за весь 2021 год забрал десятки тысяч жизней

Росстат опубликовывал данные о числе зарегистрированных умерших с диагнозом «коронавирус». В Петербурге декабрь 2021 года оказался лучше декабря 2020-го. Но общий итог по году не в плюсе.

14
Печать

Росстат разделяет смерти граждан с диагностированным коронавирусом на четыре группы.

Коронавирус стал основной причиной смерти в декабре 2021 года для 44 390 россиян. В декабре 2020-го было меньше — 27 012. В Петербурге статистика обратная — 1 894 против 2 392.

Инфекция, предположительно, является основной причиной смерти, но нужны дополнительные тесты: в России — 4 732 в декабре 2021 года и 5 396 — в декабре 2020-го. В Петербурге, наоборот, — 190 против 177.

COVID-19 был сопутствующим заболеванием и повлиял на развитие осложнений других болезней, ускоривших смерть пациента: в России — 1 000 против 2 505. В Петербурге в декабре 2021-го — 42 против 95 в декабре 2020-го.

Коронавирус был сопутствующим заболеванием, но не повлиял на наступление смерти: в России — 4 508 против 10 418, а в Петербурге тоже снижение — 330 против 437.

Общая статистика по году неутешительная. Если за весь 2020 год в Петербурге умерли 72 750 человек, то в 2021-м уже 84 196. Город потерял 11 446 человек. Рост на 15%. Рождаемость снизилась на 2 040 человек, до 53 399 появившихся малышей за год. Таким образом, естественная убыль населения, по данным Росстата, составила 30 797 — за январь-декабрь 2021 года. По всей России убыль населения за год оценили в 1,04 млн.

Численность населения России по итогам 2021 года снизилась с 146,2 млн до 145,5 млн человек. COVID-19 в 2021 году стал основной причиной смерти более 390 тысяч.

Тем временем в январе 2022 года Петербург накрыла новая пятая волна. Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил о беспрецедентной нагрузке на систему здравоохранения из-за «омикрона» и заявил, что его ведомство поддержит любые ограничения, которые помогут справиться с новой волной коронавируса.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Cвифт
.... а тем временем.
- Прививка, покрытая тайной
Минздрав назвал причину отказа опубликовать сведения об эффективности и безопасности вакцин
В Минздраве «Ъ» объяснили отказ публиковать данные клинических испытаний российских вакцин: согласно законодательству, эта информация является коммерческой тайной и не может быть обнародована без согласия разработчика. Ранее в Генпрокуратуру РФ с жалобой на медицинское ведомство, указывая на недопустимость «сокрытия общественно значимой информации», обратился депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).
Guest1234
Смертность в Санкт-Петербурге по годам с сайта ЗАГС:
2011 - 62014
2012 - 62248
2013 - 60625
2014 - 60302
2015 - 62081
2016 - 61525
2017 - 60654
2018 - 61710
2019 - 59388

Про 2020 и 2021 в статье сказано. Итого прирост в 2020 - 12 тыс к доковидным годам (+20%), в 2021 - еще плюс столько же, то есть, +40% к доковидным годам. Насморк, значит, выдуман масонами?

По странам с более высоким уровнем вакцинации ситуация в 2021 обратная. Например, в Италии в 2021 умерло на 44 тысячи человек меньше, чем в 2020.
273205188
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней и.ногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний