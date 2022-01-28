Росстат: В Петербурге в декабре ковид убивал реже, но за весь 2021 год забрал десятки тысяч жизней

Росстат разделяет смерти граждан с диагностированным коронавирусом на четыре группы.
Коронавирус стал основной причиной смерти в декабре 2021 года для 44 390 россиян. В декабре 2020-го было меньше — 27 012. В Петербурге статистика обратная — 1 894 против 2 392.
Инфекция, предположительно, является основной причиной смерти, но нужны дополнительные тесты: в России — 4 732 в декабре 2021 года и 5 396 — в декабре 2020-го. В Петербурге, наоборот, — 190 против 177.
COVID-19 был сопутствующим заболеванием и повлиял на развитие осложнений других болезней, ускоривших смерть пациента: в России — 1 000 против 2 505. В Петербурге в декабре 2021-го — 42 против 95 в декабре 2020-го.
Коронавирус был сопутствующим заболеванием, но не повлиял на наступление смерти: в России — 4 508 против 10 418, а в Петербурге тоже снижение — 330 против 437.
Общая статистика по году неутешительная. Если за весь 2020 год в Петербурге умерли 72 750 человек, то в 2021-м уже 84 196. Город потерял 11 446 человек. Рост на 15%. Рождаемость снизилась на 2 040 человек, до 53 399 появившихся малышей за год. Таким образом, естественная убыль населения, по данным Росстата, составила 30 797 — за январь-декабрь 2021 года. По всей России убыль населения за год оценили в 1,04 млн.
Численность населения России по итогам 2021 года снизилась с 146,2 млн до 145,5 млн человек. COVID-19 в 2021 году стал основной причиной смерти более 390 тысяч.
Тем временем в январе 2022 года Петербург накрыла новая пятая волна. Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил о беспрецедентной нагрузке на систему здравоохранения из-за «омикрона» и заявил, что его ведомство поддержит любые ограничения, которые помогут справиться с новой волной коронавируса.