FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -9
77.82р86.64р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Комздрав поддержит любые ограничения в Петербурге, которые позволят сдержать «омикрон»

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил о беспрецедентной нагрузке на систему здравоохранения из-за «омикрона» и заявил, что его ведомство поддержит любые ограничения, которые помогут справиться с новой волной коронавируса.

7
Печать

«Нынешняя непростая ситуация будет продолжаться еще несколько недель. Комитет по здравоохранению поддерживает любые ограничительные мероприятия, направленные на разобщение коллективов и ограничение контактов потенциальных носителей вируса со здоровыми людьми. Остановить передачу инфекции и рост нынешней волны заболеваемости — задача, решение которой зависит от каждого из нас», — написал 28 января Лисовец на своей странице «Вконтакте».

По его словам, на фоне роста заболеваемости в Петербурге с симптомами ОРВИ по домам отправили рекордные 160 тысяч человек.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

266410437
Противогазы помогут? Все равно что-то там о ядерном оружии кто-то говорил. Заодно тренировка в использовании.
Cвифт
.... а тем временем.
- В Канаде назревают масштабные беспорядки: к Оттаве движется колонна длиной в 70 км (с)
.... К 29 января в столицу Канады должны приехать также и американские дальнобойщики, в акции участвуют также и вакцинированные водители. Организаторы подчеркивают, что они не против самих вакцин, а «против политики принуждения и разделения граждан на категории».
Москва 2041
Закачать вакцину в водопроводную воду и делов-то.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний