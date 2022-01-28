Комздрав поддержит любые ограничения в Петербурге, которые позволят сдержать «омикрон»

«Нынешняя непростая ситуация будет продолжаться еще несколько недель. Комитет по здравоохранению поддерживает любые ограничительные мероприятия, направленные на разобщение коллективов и ограничение контактов потенциальных носителей вируса со здоровыми людьми. Остановить передачу инфекции и рост нынешней волны заболеваемости — задача, решение которой зависит от каждого из нас», — написал 28 января Лисовец на своей странице «Вконтакте».



По его словам, на фоне роста заболеваемости в Петербурге с симптомами ОРВИ по домам отправили рекордные 160 тысяч человек.

