«Беспрецедентная нагрузка». В Петербурге с симптомами ОРВИ по домам отправили рекордные 160 тысяч человек

Эпидемиологическая ситуация в Петербурге остается сложной и напряженной. Город находится в фазе стремительного роста количества больных в связи с приходом нового штамма «омикрон». Заболевших рекордно много, больше, чем в прошлые волны, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.



«Общее количество амбулаторных пациентов с подтвержденным COVID-19 cоставляет сегодня более 70 тысяч, а всего на дому с признаками ОРВИ находится более 160 тысяч человек. Это количество создает беспрецедентную нагрузку на амбулаторную сеть — сегодня мы преодолели пиковые показатели прошлых волн, когда на дому одновременно лечились 150 232 человека, что было в декабре 2020 года», — написал Лисовец 28 января на своей странице во «ВКонтакте».

