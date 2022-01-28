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«Беспрецедентная нагрузка». В Петербурге с симптомами ОРВИ по домам отправили рекордные 160 тысяч человек

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Эпидемиологическая ситуация в Петербурге остается сложной и напряженной. Город находится в фазе стремительного роста количества больных в связи с приходом нового штамма «омикрон». Заболевших рекордно много, больше, чем в прошлые волны, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Общее количество амбулаторных пациентов с подтвержденным COVID-19 cоставляет сегодня более 70 тысяч, а всего на дому с признаками ОРВИ находится более 160 тысяч человек. Это количество создает беспрецедентную нагрузку на амбулаторную сеть — сегодня мы преодолели пиковые показатели прошлых волн, когда на дому одновременно лечились 150 232 человека, что было в декабре 2020 года», — написал Лисовец 28 января на своей странице во «ВКонтакте».

Как писала «Фонтанка», петербуржцы часами с температурой и соплями стоят в очередях в поликлиники, чтобы открыть или закрыть больничный, сдать тест и получить лекарства.

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