Зеленский: Пора переходить к наступательным действиям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности отстаивать национальные интересы путем «наступательных действий»
«Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пришло время переходить к наступательным действиям в отстаивании наших национальных интересов», – приводит 24 января слова главы государства сайт президента Украины.
По его словам, у Службы внешней разведки страны есть возможности для воплощения такой стратегии. При этом он не уточнил, что имеется в виду под «наступательными действиями».
Зеленский считает, что его страна противостоит «сильному и коварному врагу».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев готовится к наступлению в Донбассе, угроза провокаций «очень высока».