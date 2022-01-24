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Зеленский: Пора переходить к наступательным действиям

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности отстаивать национальные интересы путем «наступательных действий»

«Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пришло время переходить к наступательным действиям в отстаивании наших национальных интересов», – приводит 24 января слова главы государства сайт президента Украины.

По его словам, у Службы внешней разведки страны есть возможности для воплощения такой стратегии. При этом он не уточнил, что имеется в виду под «наступательными действиями».

Зеленский считает, что его страна противостоит «сильному и коварному врагу».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев готовится к наступлению в Донбассе, угроза провокаций «очень высока».

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Комментарии (3)

Artem_9
Давай Зеля, приступай!))
261847251
А вот и повод нарисовался.
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