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Песков: Киев готовится к наступлению в Донбассе, угроза провокаций очень высока

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Угроза провокаций со стороны Киева в Донбассе очень высока. Об этом 24 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, украинские власти концентрируют огромное количество сил средств на границе с самопровозглашенными республиками. Характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. Действительно, такая угроза сейчас есть», – сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

По его словам, сейчас вероятность наступления и провокаций со стороны Киева «выше, чем ранее». В Кремле считают, что страны НАТО должны призывать Украину «даже не помышлять о возможности силового урегулирования».

Об угрозе «крупных провокаций», в том числе военных, на Украине накануне сообщила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, их готовят страны Запада.

Ранее в НАТО заявили об усилении военного контингента в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

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Комментарии (1)

Artem_9
Зелю амеры заставят пойти на провакацию на Донбассе в период Олимпиады. Сделают все по шаблону 08 08 08.
Только вот не учатся они на своих ошибках))
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