Песков: Киев готовится к наступлению в Донбассе, угроза провокаций очень высока

Угроза провокаций со стороны Киева в Донбассе очень высока. Об этом 24 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Действительно, украинские власти концентрируют огромное количество сил средств на границе с самопровозглашенными республиками. Характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. Действительно, такая угроза сейчас есть», – сказал он журналистам (цитата по ТАСС).



По его словам, сейчас вероятность наступления и провокаций со стороны Киева «выше, чем ранее». В Кремле считают, что страны НАТО должны призывать Украину «даже не помышлять о возможности силового урегулирования».

