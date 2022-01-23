Захарова заявила о готовящихся Западом «крупных провокациях» на Украине, в том числе военных

«[В информационной среде] идет подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций. Для этого готовится общественное сознание, общественное мнение. Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать», — отметила она.

Страны Запада намерены подготовить информационное пространство для целого ряда крупных провокаций, в том числе и военных. Об этом в эфире телеканала « Россия-1 » в воскресенье, 23 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Почему они это делают, для чего они это делают? Мы не исключаем проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций, мы не исключаем проведения в том числе и военных провокаций», — подчеркнула представитель МИДа.



Захарова также сообщила, что для создания необходимой информсреды якобы уже осуществлен целый ряд вбросов не на «подковерном» уровне соцсетей, а посредством традиционных СМИ. «Вспомним статью в газете The New York Times относительно якобы эвакуации российского посольства на Украине, вспомним, только что был материал Bloomberg (речь в нем шла о том, что якобы глава КНР попросил президента России не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине. — Прим. ред.), чтобы не портить праздник, который был опровергнут как МИД России, так и Министерством иностранных дел Китая, о чем заявило вчера же китайское посольство», — указала российский дипломат.

Напомним, ранее Мария Захарова уже обвиняла Британию в «раскачивании ситуации» в России.

