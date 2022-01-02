«Такого и на танке не разгрести». Захарова обвинила Британию в «раскачивании ситуации» в России

Власти Великобритании пытаются дестабилизировать обстановку внутри России, в частности, за счёт спонсирования вовлечённости граждан в митинги. Об этом, комментируя публикацию документов британского внешнеполитического ведомства, 2 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она даёт ссылку на сайт расследований Underside, который специализируется на анализе документов форин-офиса и посольства королевства в России.



«В архивах Underside — десятки документов с описанием проектов, списками фамилий, организаций и всей чёрной бухгалтерией. Цифры поражают воображение — более 1,3 миллиарда рублей выделено (на период с 2020 по 2023 год) на финансирование программ влияния на общественные организации (а через них — на госструктуры) и трансформацию курса России в нужном Великобритании направлении», — написала Захарова, отметив, что «если вы заглянете на этот ресурс, то согласитесь со мной. Такого и на танке не разгрести».

