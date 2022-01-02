«Такого и на танке не разгрести». Захарова обвинила Британию в «раскачивании ситуации» в России

Власти Великобритании пытаются дестабилизировать обстановку внутри России, в частности, за счёт спонсирования вовлечённости граждан в митинги. Об этом, комментируя публикацию документов британского внешнеполитического ведомства, 2 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она даёт ссылку на сайт расследований Underside, который специализируется на анализе документов форин-офиса и посольства королевства в России.
«В архивах Underside — десятки документов с описанием проектов, списками фамилий, организаций и всей чёрной бухгалтерией. Цифры поражают воображение — более 1,3 миллиарда рублей выделено (на период с 2020 по 2023 год) на финансирование программ влияния на общественные организации (а через них — на госструктуры) и трансформацию курса России в нужном Великобритании направлении», — написала Захарова, отметив, что «если вы заглянете на этот ресурс, то согласитесь со мной. Такого и на танке не разгрести».
Представитель МИД РФ считает, что «британцы напрямую тратят деньги на раскачку внутриполитической ситуации в стране». «Как иначе объяснить существование грантового плана под кодом P2.031, предполагающего спонсирование вовлечённости в митинги и политические шествия, а также упоминающего рост социальной напряжённости и поляризацию общества. Британцам необходимо напомнить о статье VI Заключительного акта СБСЕ («Невмешательство во внутренние дела»)?» — указала она.
При этом Захарова подчеркнула, что у властей Великобритании остаётся выбор: либо публично заявить, что всё это фейк, либо «признаться в планах по вмешательству во внутренние дела России, покаяться, пересесть с танка на жёлтую подводную лодку и залечь на дно в Брюгге».
Напомним, ранее Мария Захарова сообщила о переброске странами Запада боевиков на Украину под видом инструкторов.