В МИД сообщили о переброске Западом боевиков на Украину под видом инструкторов

Страны Запада продолжают милитаризацию Украины, направляя туда оружие и боевиков. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» в воскресенье, 12 декабря, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



«Украина накачивается вооружениями — речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков», — цитирует Захарову РИА Новости.



Ранее со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина стало известно, что начиная с 2014 года Вашингтон выделил на поддержку украинской армии более 2,5 миллиарда долларов.

