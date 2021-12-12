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В МИД сообщили о переброске Западом боевиков на Украину под видом инструкторов

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Страны Запада продолжают милитаризацию Украины, направляя туда оружие и боевиков. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» в воскресенье, 12 декабря, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Украина накачивается вооружениями — речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков», — цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина стало известно, что начиная с 2014 года Вашингтон выделил на поддержку украинской армии более 2,5 миллиарда долларов.

«Фонтанка» также писала о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что информационную напряженность вокруг передвижения российских войск близ границ с Украиной нагнетается для «демонизации» нашей страны.

В начале декабря западные СМИ заявили о готовящихся против России санкциях из-за возможного конфликта на Украине. Президент США Джо Байден допустил отправку войскв Восточную Европу в случае обострения ситуации.

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Комментарии (22)

Igor_VS
Чего-то Пу-ребята стали совсем плохие. Везде им черти мерещатся.
263221761
Врём 24 часа в сутки! ))
Денеб
Не надо было Крым аннексировать..... В ДНР и ЛНР хулиганить.... Незавидна гопника судьба....
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