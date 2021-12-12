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Байден допустил отправку войск в Восточную Европу в случае обострения ситуации на Украине

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Президент США рассматривает вариант отправки военных США и НАТО в Восточную Европу.

«Это было сказано абсолютно ясно. Если Россия приблизится к Украине, то экономические последствия будут разрушительными — это раз, а два — нам придется отправить больше американских и натовских солдат в Восточную Европу», — заявил 12 декабря Джо Байден во время пресс-конференции.

По его словам, такие действия вписываются в концепцию НАТО по защите других стран. Американский лидер пообещал поддерживать украинскую «способность обороняться».

Журналисты попытались задать Байдену дополнительные вопросы по поводу отправки войск, однако он просто ушел со сцены.

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Комментарии (3)

ssr
Бидон сказал, как будто тут у всех вассалов его войск нет.
Димитрий75
Так с "Остапом" Зеленским, ещё никто не шутил))
Эд Хэммет
Это большая победа президента России.
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