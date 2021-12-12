Байден допустил отправку войск в Восточную Европу в случае обострения ситуации на Украине

Президент США рассматривает вариант отправки военных США и НАТО в Восточную Европу.
«Это было сказано абсолютно ясно. Если Россия приблизится к Украине, то экономические последствия будут разрушительными — это раз, а два — нам придется отправить больше американских и натовских солдат в Восточную Европу», — заявил 12 декабря Джо Байден во время пресс-конференции.
По его словам, такие действия вписываются в концепцию НАТО по защите других стран. Американский лидер пообещал поддерживать украинскую «способность обороняться».
Журналисты попытались задать Байдену дополнительные вопросы по поводу отправки войск, однако он просто ушел со сцены.