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Bloomberg: Антироссийские санкции коснутся обмена рублей на иностранные валюты

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США и их европейские союзники оценивают санкции, направленные против крупнейших банков России и возможности конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты в случае вторжения на Украину. Об этом со ссылкой на свои источники 7 декабря сообщает Bloomberg.

Собеседник агентства указал, что такой вариант президент Джо Байден может изложить на предстоящих переговорах с Владимиром Путиным.

При этом отключение системы Swift пока не обсуждается, так как это могло бы ударить по простым гражданам.

Накануне о предстоящих санкциях сообщал телеканал CNN.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал грядущую встречу Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Разговор коснется продвижения НАТО к границам России и напряженности вокруг Украины. Беседу проведут 7 декабря в режиме видеоконференции по защищенному каналу.

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Комментарии (26)

Милая +
Информационная артподготовка к предстоящей встрече президентов РФ и США.
Igor_VS
А че тут за паника? Петька и свистун еще и в кабинку не заходили, а сразу сюда делиться мудростью. Да еше и номерных подтянули.
Наши олиго не держат бабки в нашей сверхтвердой. Предпочитают заморскую. Ясно, куда удар направлен.
Piter Russo
А что США и ЕС будут делать если Россия и Украина не придут на войну обьявленную на эту зиму?
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