Bloomberg: Антироссийские санкции коснутся обмена рублей на иностранные валюты

США и их европейские союзники оценивают санкции, направленные против крупнейших банков России и возможности конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты в случае вторжения на Украину. Об этом со ссылкой на свои источники 7 декабря сообщает Bloomberg.
Собеседник агентства указал, что такой вариант президент Джо Байден может изложить на предстоящих переговорах с Владимиром Путиным.
При этом отключение системы Swift пока не обсуждается, так как это могло бы ударить по простым гражданам.
Накануне о предстоящих санкциях сообщал телеканал CNN.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал грядущую встречу Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Разговор коснется продвижения НАТО к границам России и напряженности вокруг Украины. Беседу проведут 7 декабря в режиме видеоконференции по защищенному каналу.