Bloomberg: Антироссийские санкции коснутся обмена рублей на иностранные валюты

США и их европейские союзники оценивают санкции, направленные против крупнейших банков России и возможности конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты в случае вторжения на Украину. Об этом со ссылкой на свои источники 7 декабря сообщает Bloomberg.



Собеседник агентства указал, что такой вариант президент Джо Байден может изложить на предстоящих переговорах с Владимиром Путиным.



При этом отключение системы Swift пока не обсуждается, так как это могло бы ударить по простым гражданам.

