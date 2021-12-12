Песков: Информационная напряженность вокруг войск РФ нагнетается для демонизации России

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал информационную напряженность вокруг передвижения войск РФ.



«Нагнетание информационной напряженности и так далее, это как раз делается с целью дальнейшей такой демонизации России», — заявил 12 декабря Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».



По его словам, недоброжелатели России позиционируют ее как «некую сторону потенциального агрессора».



Также Песков сообщил о возможности новых переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.

