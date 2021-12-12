Песков: Информационная напряженность вокруг войск РФ нагнетается для демонизации России

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал информационную напряженность вокруг передвижения войск РФ.
«Нагнетание информационной напряженности и так далее, это как раз делается с целью дальнейшей такой демонизации России», — заявил 12 декабря Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».
По его словам, недоброжелатели России позиционируют ее как «некую сторону потенциального агрессора».
Также Песков сообщил о возможности новых переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.
Западные СМИ в начале декабря заявили о готовящихся против России санкциях из-за возможного конфликта на Украине. Президент США допустил отправку войск в Восточную Европу в случае обострения ситуации.