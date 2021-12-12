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Песков: Информационная напряженность вокруг войск РФ нагнетается для демонизации России

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Пресс-секретарь российского президента прокомментировал информационную напряженность вокруг передвижения войск РФ.

«Нагнетание информационной напряженности и так далее, это как раз делается с целью дальнейшей такой демонизации России», — заявил 12 декабря Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».

По его словам, недоброжелатели России позиционируют ее как «некую сторону потенциального агрессора».

Также Песков сообщил о возможности новых переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.

Западные СМИ в начале декабря заявили о готовящихся против России санкциях из-за возможного конфликта на Украине. Президент США допустил отправку войск в Восточную Европу в случае обострения ситуации.

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Комментарии (5)

Nothing
Как язык поворачивается? Тут в славном городе Парижу его доча сапоги уже купила, чтоб топтать рассеян!
266900910
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на л.екарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Never_Mind
Надо срочно эвакуировать Навку с территории врага! Сплотимся вокруг Обнуленного!
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