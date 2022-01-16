Новак Джокович теперь точно будет депортирован из Австралии

Теннисиста Новака Джоковича депортируют из Австралии после отказа в апелляции по визе.



Как сообщает Sky News 16 января, непривитой звезде тенниса теперь грозит трехлетний запрет на возвращение в страну, причем решение было принято всего за день до того, как он должен был начать защиту своего титула на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Теперь спортсмену точно придется покинуть страну.



Как писала «Фонтанка», Джокович, первая ракетка мира, хотел принять участие в Открытом чемпионате Австралии без вакцинации от коронавируса. Он не смог предоставить доказательства для медотвода. Действующему чемпиону Australian Open в связи с этим аннулировали визу.

