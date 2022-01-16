FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -2
75.77р86.89р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Новак Джокович теперь точно будет депортирован из Австралии

11
Печать

Теннисиста Новака Джоковича депортируют из Австралии после отказа в апелляции по визе.

Как сообщает Sky News 16 января, непривитой звезде тенниса теперь грозит трехлетний запрет на возвращение в страну, причем решение было принято всего за день до того, как он должен был начать защиту своего титула на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Теперь спортсмену точно придется покинуть страну.

Как писала «Фонтанка», Джокович, первая ракетка мира, хотел принять участие в Открытом чемпионате Австралии без вакцинации от коронавируса. Он не смог предоставить доказательства для медотвода. Действующему чемпиону Australian Open в связи с этим аннулировали визу.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

zelf
Чувствуется зимняя Олимпиада в этом году будет фееричной.
Москва 2041
Пропал 1,08 на П1 в матче с Кечмановичем!
Athair
И так будет с каждым антиваксером! :) Их будут не пускать даже туда, куда каторжников свозили.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний