Власти Австралии опять аннулировали визу теннисиста Джоковича. Теперь ему грозит депортация

Министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук вновь аннулировал визу лучшего теннисиста мира Новака Джоковича. Как сообщает BBC 14 января, теперь власти Австралии намерены депортировать спортсмена из страны.
Джокович собирался принять участие в теннисном турнире Australian Open 5, не имея вакцинации от COVID-19, что противоречит местному законодательству. Пограничные службы аннулировали его визу, так как Новак не сумел предоставить достаточных доказательств для медотвода от вакцинации. 10 января федеральный суд встал на сторону теннисиста и удовлетворил его апелляцию на аннулирование визы.
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января. Джокович — действующий чемпион турнира, первая ракетка мира.