Тракторист прокатил сноубордиста на веревке под Пензой и заработал штраф

Не все зимние развлечения одинаково полезны. Внимание полиции Пензенской области привлекло видео с экстремальным катанием на сноуборде — правоохранители усмотрели в нем административное правонарушение.
Как сообщает 14 января «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУВД региона, в ходе мониторинга Сети полицейские выявили ролик, в котором мужчина катался на сноуборде, используя привязанную к трактору веревку. Была проведена проверка, личность водителя трактора установили и привлекли его к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров. Теперь 61-летнему мужчине грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.
На записи, опубликованной в группе «СОВА ПЕНЗА АВТО», видно, как мужчина катается на сноуборде по уходящей под горку проселочной дороге, держась за привязанную к трактору веревку, а следом с лаем несутся собаки. «Как люди развлекаются у нас в деревне!» — комментирует автор поста.